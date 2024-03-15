Güçlendirme bile akıllarına yeni geldi

3,5 yıl önceki deprem sonrası dayanaklılığı tartışılan İzmir Adliye binası için güçlendirme ve tadilat ihalesine yeni çıkılıyor. İzmir Barosu Başkanı Yılmaz, güçlendirmenin çözüm olmadığını, yeni adliye yapılmasını istedi.

Berkay SAĞOL

İzmir’in Seferihisar açıklarında 30 Ekim 2020 tarihinde gerçekleşen depremin ardından dayanıklılığı tartışılan Bayraklı’da bulunan İzmir Adliyesi’nin merkez binasının güçlendirilmesiyle ilgili ihale gerçekleştirilecek.

Adalet Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, İzmir Adliyesiyle ilgili güçlendirme ve tadilat ihalesini duyururken, ihale 2 Nisan 2024 tarihinde Adalet Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilecek. İhale şartnamesinde yer alan 169 kalem işin yer tesliminden itibaren 550 gün içinde tamamlanması isteniyor. Binadaki tadilat ve güçlendirme işlerinin blok blok yapılacağı belirtildi.

İzmir Barosu Başkanı Av. Sefa Yılmaz, BirGün’e yaptığı açıklamada, adliye binasının deprem riskini herkes biliyorken, binayla ilgili bir çalışma yapmak için 2020 yılından beri beklenilmesine tepki gösterdi. Bu kadar süre boyunca beklenilmesinin sebebini sorumlulara sorulması gerektiğini ifade eden Yılmaz, “Bunları sorunca konu dönüp dolaşıp ekonomiye geliyor. İnsan yaşamı bu ülkede maliyetten daha değersiz. 2020 yılında gerçekleşen depremden sonra bölgenin tabanındaki sıvılaşma daha fazla dikkat çekti. Depremden sonra adliye binasıyla ilgili bir takım raporlar hazırlandı. Biz de İzmir Barosu olarak, İzmir Adliyesi, Karşıyaka Adliyesi ve Çiğli Adliye binalarının deprem direnciyle ilgili tespit talebinde bulunduk. İzmir Adliyesi binasına her gün 10 bine yakın insan girdiğini, buranın kamu binası olduğunu, riskin çok büyük olduğunu ve hızlıca harekete geçilmesini istedik. Ancak tespit taleplerimiz reddedildi. Yetkililer 2023 yılının başında Adalet Bakanlığı tarafından binanın güçlendirileceğini söylemişti. Ancak burada asıl yapılması gereken şey farklı bir yere yeni adliye binası” dedi.

‘YENİ BİNA YAPILMALI’

Yılmaz, şunları söyledi: “Merkez adliye binasında güçlendirme çalışması veya yeni bir bina yapılması uzun süredir konuşuluyordu. Güçlendirme çalışmasının büyük bir maliyeti var. Benzer bir maliyetle yeni bir adliye binası yapılabilirdi ancak bu yol tercih edildi. Güçlendirme çalışmaları sırasında bina içinde belli alanların boşaltılması gerekiyor. Bu sırada bazı mahkemeler taşınacak yani her yönüyle çok maliyetli bir iş. Temelden çözüm yeni bir bina yapılması. Hatta İzmir’in kuzeyi ve güneyi olarak iki farklı bina yapılması gerekiyor.”

Öte yandan İzmir açıklarında gerçekleşen depremde İzmir Adliyesi hasar görmüştü. Adliyenin deprem sonrasında yapılan analizleri ortaya çıkmış, analizlerde binanın taşıyıcıları ve kolonlarında bir sorun olmadığı ifade edilirken zeminle ilgili ciddi sorunlara vurgu yapılmıştı.