Gülten belgeseli izleyiciyle buluşuyor

Modern şiirlerin en önemli isimlerinden Gülten Akın, bir kitap ve bir belgesel film ile şiirseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. “Gülten” 2 Şubat’ta İzmir’de Kültürpark’ta bulunan İzmir Sanat’ta galasını gerçekleştirecek. İzmir’in ardından 16 Şubat’ta Ankara’da 5 Mart’ta ise İstanbul’da seyirciyle buluşacak.

Livera Yayınevince yapımcılığı üstlenilen filmin yönetmenliğini Sefa Sarı yapıyor. Belgeselin senaryosu ve biyografik yapıtın yazarlığı Asuman Susam'a ait. Basın bülteninde ise şu ifadelere yer verildi: “Gülten Belgeseli bu özel ve önemli şairin şiirine yaşamöyküsüne kuşbakışı bir seyirle odaklanıyor. Şairi farklı kimlikleri ile daha yakından tanımaya çalışırken onun toplumsal, tarihi ve politik tanıklıklarına da bakıyor. Böylece bir şair portresiyle karşılaşan izleyici için ülkenin, toplumun kırılma noktaları, dönüşümleri üzerine de düşünme payı bırakıyor. ‘Yanlış mı belledim, insan sorumluluktur’ diyen şair, aydın, aktivist, dilci, avukat, sevgili ve anne Gülten'in ‘uzak kıyıları’, ‘arka bahçeleri’ni görmek, bilmek için izleyiciye bir olanak sunuyor.