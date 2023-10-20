Gümbet-Gümüşlük arıtma tesisleri tamamlandı

BirGün EGE

Muğla Büyükşehir Belediyesi Türkiye’nin ve Avrupa’nın en önemli turizm merkezlerinden birisi olan Bodrum’da alt ve üst yapı yatırımlarını sürdürüyor. Bu kapsamda kanalizasyon ve atık su arıtma tesisi konularında birçok farklı altyapı projesi hayata geçirilirken Gümbet ve Gümüşlük tesislerinin kapasite artırım projesi tamamlandı. Proje ile tesisler 200 bin kişiye hizmet verebilecek kapasiteye ulaştı.

Bodrum’daki arıtma eksiklerinin tamamen ortadan kaldırılması için çalışmalarını sürdüren Muğla Büyükşehir Belediyesi, Gümbet ve Gümüşlük mahallelerinde atıksu arıtma tesislerinin kapasite artış çalışmalarını tamamladı.

226 milyon 580 bin lira yatırımla Gümbet Atıksu Arıtma Tesisi’nin kapasitesi 9 bin 600 m3/günden 29 bin 900 m3/güne, Gümüşlük Atıksu Arıtma Tesisi’nin kapasitesi ise 2 bin 500 m3/günden, 9 bin 900 m3/gün kapasiteye çıkartıldı. Böylelikle tesisler 200 bin kişiye hizmet verebilecek kapasiteye ulaştı. Gümbet ve Gümüşlük Atıksu Arıtma Tesisleri’ne monte edilecek olan MBR sistemi ile birlikte tesislerde ileri düzeyde arıtma yapılacak. Elde edilen arıtılmış su yeşil alanların sulamasında kullanılacak.