Günaltay Semt Merkezi hizmete açıldı

Karabağlar Belediyesi, semt merkezlerine bir yenisini ekledi. Günaltay Semt Merkezi açılış töreninde konuşan Karabağlar Belediye Başkanı Selvitopu, “Hedefimiz 58 mahallemizin tamamına bu merkezleri yaymak” dedi.

BirGün EGE

Karabağlar Belediyesi, semt merkezlerinin sayısını hızla artırmayı sürdürürken, Günaltay

Semt Merkezi törenle hizmete açıldı. Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu,

göreve geldiğinde 4 olan semt merkezi sayısının Günaltay’la birlikte 19'a çıktığını vurguladı.

Törende ilk konuşmayı yapan mahalle sakini Birgül Akhanım, semt merkezlerinin

sosyalleşmelerinde çok önemli bir rol oynadığını belirterek, “Bazı kadınlarımız çok uzak

olduğu için bu merkezlere gidemiyordu. Şimdi tam da evimizin yakınına açıldı. Buralar bizler için motive yerleri. Açık söyleyeyim benim adeta psikoloğum oldu. Belediye başkanımıza böyle yerler açtığı ve kadınlara değer verdiği için çok teşekkür ederim” dedi.

Selvitopu da Karabağlar Belediyesi'nin 19. semt merkezini coşkulu bir törenle açmaktan

son derece mutlu olduklarını vurguladı. Açılan her merkeze kadınların sahip çıktığını söyleyen Selvitopu, “Göreve geldiğimizden bu yana temel hedefimiz 58 mahallemizde de semt merkezi açmak. Çünkü Karabağlar dar gelirli ailelerimizin yoğun olarak yaşadığı bir bölge. Kadınların, çocuklarının birçok sorunu var. Bu merkezler onlarla iletişim kurmamızı, sorunlarına çare aramamızı sağlıyor. Uygun yerler buldukça bu merkezlerin sayısını hızla artıracağız” dedi.

KREŞ MÜJDESİ

Günaltay'ın en önemli sorunlarından birinin pazaryeri konusu olduğuna dikkat çeken Selvitopu, şöyle konuştu: “Günaltay Kapalı Pazaryeri alanının büyük bölümünü kamulaştırdık. Tapusu da cuma günü belediyemiz adına alındı. Şimdi hızla pazaryeri ve kreş projesini hazırlayacağız.

En kısa zamanda da yapım işine başlayacağız. Günaltay modern bir kapalı pazaryeri ve güzel bir kreş kazanacak.”