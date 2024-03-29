Hak mücadelesi büyüyecek

Sokak sokak dolaşarak vatandaşlarla buluşan Cumhuriyet Halk Partisi Karabağlar Belediye Başkan Adayı Helil Kınay, pazar günkü seçimlerin yandaşa hizmet ile yurttaşa hizmet seçimi arasında geçeceğini söyledi.

BirGün EGE

CHP Karabağlar Belediye Başkan Adayı Helil Kınay, güne Uşak Ulubeyliler Sosyal Yardımlaşma Derneği’ni ziyaret ederek başladı. Yurttaşlarla sohbet eden Kınay, seçimin sadece bir belediye başkanlığı seçimi olmadığını belirterek, yandaşa hizmetle yurttaşa hizmetin seçimi olduğunu söyledi.

Konuşmasını sürdüren Kınay, “Bu ülkenin ne kadar büyük zenginliklerle bir arada olduğunu bilen ve her memleketin havasını almış birisiyim. Ailemden aldığım kültürde de kimin nereli ve kim olduğuna bakmadan; sadece iyi mi kötü mü, ahlaklı mı ahlaksız mı, ayrımını yapan bir kişi olarak büyüdüm. Yürüdüğüm yollarda kendi emeğimle geldim. Meslek odamda da toplumsal mücadelemde de herkesin hakkı için mücadele ettim. Şimdi gururla bu mücadeleyi Karabağlar’da büyütmek için adayım” dedi.

Muhtarlık ziyaretlerinin ardından Basın Sitesi Mahallesi’nde yurttaşlarla bir araya gelen Kınay, “Emeğimizin ve hakkımızın çalındığı, bu kadar yoksulluk ve yolsuzlukla beraber hayatlarımızın elimizden alındığı günlerdeyiz, 22 yıldır bunları yaşıyoruz. 22 yıldır bu mücadelenin içerisinde kentlerimize sahip çıkıyoruz, hayatımıza sahip çıkmaya çalışıyoruz ama bu seçimde bambaşka gerçeklikler de var. Bu ülkede anayasanın, hukukun, adaletin, hakkın hükmünün kalmadığı, birilerinin iki dudağının arasında hayatlarımıza karar verildiği bir süreçte Cumhuriyet’in ikinci yüzyılından bahsediyoruz. Bunu sık sık hatırlatmak gerekiyor, bu ülke yokluk ve yoksulluk içerisinde var edildi. Cumhuriyet’in ikinci yüzyılında hangi bedellerle bugünlere geldiğimizi unutanlara Atatürk’ü ve Cumhuriyet’i tekrar hatırlatmamız gerekiyor” dedi.

Yunus Emre Mahallesi’ndeki pazar yeri ziyaretinin ardından Kınay, Göçmen Dernekleri temsilcileri ile Esendere Seçim Ofisi’nde bir araya geldi. Dernek temsilcileriyle sohbet eden Kınay, Karabağlar’da hep birlikte dayanışmayı büyüteceklerini ve kimsenin kendini öteki hissetmeyeceğinin altını çizdi. Buradan Çalıkuşu ve Bahar mahallelerindeki halk buluşmalarına geçen Kınay, burada yurttaşlarla bir araya gelerek sohbet etti. 1 Nisan’dan sonra başlayacak çalışmalar hakkında konuşan Kınay, sosyal belediyeciliğe ağırlık verileceğini belirterek, kadınlar, çocuklar ve gençler için yapılacak projelerin sayısının artırılacağının altını çizdi.

Helil Kınay, daha sonra Yurtoğlu Mahallesi’nde yurttaşlarla bir araya geldi. Sorunları dinleyen Kınay, 1 Nisan’dan sonra hızla çalışmaya başlayacaklarını belirtti. En büyük projesinin Karabağlar’daki açlık ve yoksulluğu azaltmak olduğunu belirten Kınay, hedefinin ihtiyaç sahiplerine verilen desteğin artması değil, ihtiyaç sahibi insanın kalmayacağı bir Karabağlar oluşturmak olduğunu ifade etti.