Halk Adamarket mağazası halka hizmete başladı

BirGün EGE

Kuşadası Belediyesi tarafından Adabahçe’de üretilen ürünlerin halkın sofrasına aracısız ve daha ucuz bir şekilde ulaşmasını sağlamak amacıyla açtığı Halk AdaMarket satış mağazası, Türkmen Mahallesi Candan Tarhan Bulvarı üzerindeki yeni yerinde hizmet vermeye başladı. Modern ve şık görünümüyle beğeni toplayan Halk AdaMarket satış mağazası, hafta içi her gün 10:00-18:00 saatleri arasında hizmet veriyor.

Halk AdaMarket satış mağazası, kadınların ev ekonomisine katkı sunmasını da sağlıyor. Bu kapsamda S.S. Ada Kadın Üretim Girişim ve İşletme Kooperatifi çatısı altında faaliyet gösteren Emek Atölyeleri’nde, kadınların ürettiği tarhana, erişte, makarna ve reçel gibi temel gıda maddelerinin yanı sıra bölgede faaliyet gösteren diğer kadın kooperatifleri tarafından üretilen gıda ürünleri de mağazada satışa sunuluyor. Yine mağazanın raflarında Türkiye’nin çeşitli kentlerinden getirilen bakliyat, baharat, kuru meyve, bal ve salça gibi ürünler de yer alıyor. Halk AdaMarket, ön cephesinde bulunan mini kafeterya alanı ile alışveriş yapanlara dinlenme imkânı da sunuyor.