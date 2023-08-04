Halk Ege Et, üretici ve tüketici dostu

BirGün EGE

Artan hayat pahalılığı ve enflasyon yurttaşların geçimini zorlaştırıyor. Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraki Halk Ege Et de güvenilir ve ekonomik ürünler sunmayı sürdürüyor. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Halk Ege Et’le yurttaşların et, süt, süt ürünleri ve diğer mutfak ihtiyaçlarını ekonomik olarak karşılamaya devam edeceklerini söyledi. Halk Ege Et’in Aydın ve İzmir’deki 14 marketiyle yurttaşlara kaliteyi önceleyen hizmet verdiğini hatırlatan Çerçioğlu, “Et ürünlerinden kadın kooperatiflerinin ürünlerine kadar geniş yelpazedeki ürünü vatandaşlarımıza ulaştırmaya devam edeceğiz” dedi.

Çerçioğlu, “Halk Ege Et’e yaptığımız yatırımlarla markamızı daha da güçlendiriyoruz. Bugün tüm vatandaşlarımız güvenilir, hijyenik ve kaliteli ete ekonomik olarak ulaşıyor. Bunu da aracıları aradan çıkararak sağlıyoruz. Bir döngü ekonomisi olarak kurguladığımız sistemimizde, kesimi yapılacak hayvanları doğrudan üreticimizden alıyoruz. Üreticilerimize ödemelerini de aynı gün yapıp onların bütçelerine destek oluyoruz. Böylelikle aracıların kazanacak olduğunu üreticilerimiz kazanıyor” diye konuştu.

Teknolojinin gelişmesine ve artan ihtiyaca paralel olarak Çine’deki mezbahayı her geçen gün daha modern hale getirdiklerinin altını çizen Çerçioğlu, “Bu modernizasyonu vatandaşlarımızla temas ettiğimiz marketlerimizde de uyguluyoruz. En son Efeler Balık Pazarı ve Kuşadası merkez şubelerimizi yeniledik. Halk Ege Et hem üreticinin hem tüketicinin yanında yer almaya devam ederek bir bölge gücü olma yolunda ilerliyor” dedi.