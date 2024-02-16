Halk Ekmek’in 23. büfesi hizmette

BirGün EGE

Sosyal belediyecilik anlayışı ile çalışmalarını sürdüren Merkezefendi Belediyesi, ilçe genelindeki faaliyetlerine devam ediyor. Belirli periyotlar ile her geçen gün büfe sayısı artan ‘Merkezefendi Halk Ekmek’ ilçe geneline yayılıyor. Gümüşçay Mahallesi’ne kurulan büfe ile ‘Merkezefendi Halk Ekmek’ büfe sayısı 23’e yükseldi.

Yeni büfe Gümüşçay Mahallesi 4209 sokakta bulunan park içinde hizmet veriyor. Hane bütçelerine destek olması amaçlanarak kurulan ve vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gören Merkezefendi Halk Ekmek büfeleri artık 23 ayrı noktada hizmet veriyor. Merkezefendililerin hem ekonomik hem de kaliteli sıcak ekmek tüketimine katkı sağlayan büfelerde ekmek satışları, sabahın erken saatlerinde başlıyor.