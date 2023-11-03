Halk konut projesinde sona gelindi: Anahtar teslime sadece 4 ay kaldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından depremzedeler için Türkiye’de ilk kez İzmir’de hayata geçirilen Halk Konut projesinin ilk uygulaması olan Dilber Apartmanı’nda anahtarlar mart ayında teslim edilecek.

BirGün / EGE

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 30 Ekim depreminin ardından depremzedeler için Türkiye’de ilk kez İzmir’de hayata geçirilen Halk Konut projesinin ilk uygulaması Dilber Apartmanı’nda sona yaklaşıldı. Depremzedeler hak kaybına uğramadan kooperatifler aracılığıyla inşa ettikleri binaların ilki Dilber Apartmanı’nda anahtar teslimi için gün sayıyor.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, mart ayında anahtarları depremzedelere teslim edeceklerini açıkladı. Dilber Apartmanı sakinleri ve diğer kooperatiflerin bünyesinde konutlarına kavuşmayı bekleyen depremzedeler projeden duydukları memnuniyeti aktardı.

Dilber Apartmanı için kurulan Halk Konut 1 Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyesi ve kat maliki Mustafa Baybostan, “Biz bu işin önderliğini yapan Tunç Soyer’e teşekkür ediyoruz. Onun sayesinde inşaatımıza başladık. Çok büyük destekleri var. Biz 1 yıl önce bu inşaata başladık. Çok duygulu ve çok rahatız. Sevinçten söyleyecek kelime bulamıyoruz. Herkese çok teşekkür ederim. Özellikle Tunç Soyer bize inandığı ve arkanızdayım dediği için teşekkür ediyorum. Bugünlere geldik, kooperatifler kuruldu, hepsi Tunç Bey’in sayesinde. Halk Konut uygulaması bizim maliyetimizi yüzde 40’a kadar düşürdü. Pandemi, deprem, ekonomik kriz bizim belimizi büktü. Emsal artışı yapılmamış olsaydı hiçbirimiz evlerimize giremezdik. Bu emsal artışı bizim can damarımız, kanımız, yolumuz oldu” dedi.

‘ÇIKMAZIN İÇİNDEYDİK’

Dilber Apartmanı sakini Nilgün Cingil, “30 Ekim 2020 bizim için kabûstu. Biz de her depremzede gibi müteahhitlerle görüşmeler yaptık, fakat çok fahiş fiyatlar vardı. Çoğumuz emekliyiz, ödemeye gücümüz yetmeyecek, evlerimizden olacağız, bu yaştan sonra başka bir gelirimiz de yok, çok büyük bir çıkmazın içindeydik. Sonra Tunç Başkanımızın böyle bir projesi olduğunu öğrendik. Görüşmeler yaptık, karanlığın içinde aydınlığı yaşattı Tunç Başkan. Dört elle sarıldık, başkanımıza güvendik. Emsalden dolayı da Tunç Başkanımıza çok teşekkür ederiz. O emsaller olmasaydı, biz evimizi kesinlikle yapamazdık. Bize kattıkları için Tunç Başkanımıza çok teşekkür ederiz. İnşallah diğer depremzedeler de evlerine kavuşurlar” ifadelerini kullandı.

‘EMSAL KURTARDI’

Halk Konut 3 Kooperatifi Başkanı Selçuk Akay, “Büyük bir deprem yaşadık, kaybettiğimiz canlara Allah rahmet eylesin. 3 numaralı kooperatif olarak biz işe başladık. 1 numaralı kooperatifimizin bu hale gelmesi bizim için büyük bir şans. Belediyemizin desteği, emsal olmasaydı bunu yapma imkânımız yoktu. Devletin sadece ağır hasarlılara desteği oldu. Orta ve hafif hasarlı olanlar hiçbir haktan yararlanamadı” dedi.

Halk Konut 7 Kooperatifi’nde yer alan depremzede Mehmet Arif Güler, “Halk Konut’a katıldığımız günden beri epeyce heyecanlı şekilde devam ediyoruz. Ruhsat alma aşamasındayız. Devletin bize hâlâ destek vermesi gerekiyor. Evlerimizden olmak istemiyoruz. Halk Konut ile bu evlerimizi yapacağız dedik. Üste iki kat yaparak bize destek olmuş olacaklar. Giderimizin yarısını buradan karşılayabileceğiz. Diğer binalar da aynı şekilde. Hep bunları düşünüyoruz. Kredi faizi de 2.79, oran çok fazla. Büyükşehir Belediyesi ve Bayraklı Belediyesi bize destek oldu ama devletin de bir şeyler yapması gerekiyor. Bu oranı biraz indirmeli. Halk Konut’a girdik. Bu işi Halk Konut ile yürüteceğimizi düşünüyoruz. Bu işin sonunda mutlu olacağımızı düşünüyoruz” diye konuştu.

MODEL NASIL İŞLİYOR?

İzmir’de 30 Ekim 2020’de meydana gelen depremde evlerini kaybeden yurttaşlar, devlet kurumları ile sayısız görüşme yaptı, ancak yeterli desteği alamadı. Devlet desteğinden umudunu kaybeden depremzedelerin İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer ile görüşmeleri sonucu Halk Konut Kooperatif Modeli ortaya çıktı. İzmir Büyükşehir Belediyesi, İZBETON A.Ş., EgeŞehir A.Ş. ve Bayraklı Belediyesi iştiraki BAYBEL A.Ş.’nin güç birliği oluşturarak hayata geçirdiği Halk Konut projesi, İzmir’deki hasar gören, yıkılan, yıkılacak olan ya da riskli yapı kabul edilen binaların mevcut yapı yönetmeliklerine uygun olarak yeniden yapılması ve yurttaşların konut sahibi olmasını hedefliyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Bayraklı Belediyesi, depremzedelerin kendi konutlarını yapabilmesi için vatandaşlara belediye güvencesi ve teknik yardım sunuyor. Model ile pek çok orta hasarlı bina için İzmirlilere destek olunması amaçlanıyor. Halk Konut projesinde görev alan belediye şirketleri, yüzde 1 gibi sembolik bir kâr oranı ile kooperatife müteahhitlik hizmetini karşılıksız veriyor.

Dilber Apartmanı için Halk Konut 1 Yapı Kooperatifi’nin kurulması ile başlayan sürecin devamında Halk Konut Kooperatif Modeli ile 51 kooperatife ulaşıldı. Bunlardan 20’si kooperatifleşme sürecini tamamladı, Halk Konut Modeline katılım şartları sağlanarak sözleşmeleri yapıldı. 11 kooperatifin kuruluş süreci tamamlandı ve protokol tarafları ile sözleşme aşamasına geldi. 20 bina ise kooperatifleşme sürecini yürütüyor. Böylece sözleşmeleri imzalanan kooperatiflerle birlikte 100 bin metrekarelik alanda bin 100 bağımsız bölümün proje ve yapım süreci başlatılmış oldu.