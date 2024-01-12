Halk Süt ve Halk Ekmek ile aile bütçelerine katkı

BirGün EGE

Denizli Merkezefendi Belediyesi’nin çocukları lezzetli ve doğal sütle buluşturmak amacıyla başlattığı ‘Merkezefendi Halk Süt’ projesi, tüm hızıyla devam ediyor. Ücretsiz olarak 2-5 yaş arasındaki çocuklara ulaştırılan sütler ile ailelerin bütçelerine ve yerli süt üreticilerinin bütçelerine destek sağlanıyor.

Sosyal belediyecilik anlayışı ile Türkiye genelinde adından sıkça söz ettiren Merkezefendi Belediyesi, Türkiye genelinde nüfusa oranla çocuklara en çok süt desteğinde bulunan ikinci belediye olma özelliğini de sürdürüyor. Merkezefendi Belediyesi, vatandaşların hem ekonomik hem de kaliteli sıcak ekmek tüketimine destek olmak amacıyla 20 ‘Merkezefendi Halk Ekmek’ büfesini hizmete açtı. Belirli periyotlar ile her geçen gün büfe sayısı artan ‘Merkezefendi Halk Ekmek’ ilçe geneline yayılıyor. Hane bütçelerine destek olması amaçlanarak kurulan ve vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gören büfelerde ekmek satışları, sabahın erken saatlerinde başlıyor.