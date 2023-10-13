Halkın istemediği ‘talan’ projesi

Muğla Fethiye’de halkın istemediği ve sit alanına yapılmak istenen yat limanı projesi için tekrar harekete geçildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ise nihai kararını açıklamak için projeyi askıya çıkardı.

Aycan KARADAĞ

Muğla son yıllarda yat limanları talanıyla mücadele ediyor. Kent genelinde 8 bin 829 adet yat yanaşma yeri bulunuyor. Şirketler ise her gün yeni yat limanı projeleri yapmak için çalışma yürütüyor. Şirketler yoğunlukla Fethiye’de projeler yapmaya çalışıyor. Bölgede birçok yat limanı projesi için çalışmalar sürerken, uzmanlar betonlaşmaya karşı ilçenin artık dayanacak gücü kalmadığını belirtiyor.

İlçede şimdi de Akmarin Marina Yat Limanı ve Turizm İş. A.Ş. tarafından Karagözler Mahallesi’nde yat limanı yapılmak isteniyor. 222 adet yat kapasiteli olması planlanan proje için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, nihai kararını verdi. Projeye ilişkin şikâyet ve öneriler sunulması için 10 gün süre tanındı.

Öte yandan şirket proje için 2020 yılında da başvurmuş fakat bölge halkının tepkileriyle karşılaşmıştı. 12 bin 662 metrekarelik alan içerisinde yapılacak projenin 3 bin metresi denizin içerisinde yer alıyor. Deniz alanı ise kayalık, kum, çakıl ve deniz çayırlarından oluşan bir yapıya sahip. Bölge aynı zamanda; ‘Fethiye-Göcek Özel Çevre Koruma Bölgesi’ ve üçüncü derece sit alanı içerisinde yer alıyor.

AKDENİZ FOKU BÖLGESİ

Projenin yapılmak istendiği alan, İsviçre’nin Bern şehrinde imzalanan ve Türkiye’nin de taraf olduğu “Avrupa’nın Yaban Hayatı ve Yaşama Ortamlarını Koruma Sözleşmesi” gereğince “Akdeniz Foku Yaşama ve Üreme Alanları” içerisinde de bulunuyor. Öte yandan limanın yapılacağı deniz, yine nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için koruma altında olan caretta carettaların da daimi geçiş alanı. Ayrıca alan, deniz kaplumbağalarının resmi yuvalama bölgesi olan Fethiye kumsalına 1.7 kilometre mesafede kalıyor. Proje bedeli ise 115 milyon lira olarak belirlendi.

ŞİRKET TANIDIK ÇIKTI

Proje dosyasını hazırlayan Çınar Mühendislik Müşavirlik Şirketi, daha önce birçok talan projesini hazırlayan şirket olarak karşımıza çıkıyor. Şirket, Kanal İstanbul projesi başta olmak üzere ülkenin birçok yerinde uzmanlar tarafından ‘çevre katliamı’ denilecek çalışmaların dosyalarını hazırladı.