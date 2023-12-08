Halkın istemediği yat projesi vitrinde

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Muğla Milas’ta halkın istemediği yat projesine ilişkin nihai kararını açıklamak için projeyi askıya çıkardı. Muğla Büyükşehir Belediyesi projeye onay vermedi.

Mahir KANAAT

Muğla’nın Milas ilçesinde Kıyıkışlacık Mahallesi’nde Birol Bursa tarafından İASOS Yat Limanı projesi yapılmak isteniyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ise projeyle ilgili nihai kararını verdi. Projeye ilişkin şikâyet ve öneriler sunulması için 10 gün süre tanındı. Projeye bölge halkı tepkili. Geçen yıl halkın katılım toplantısında yurttaşlar, projenin bölgeye zarar vereceğini vurgulayarak iptalini istedi.

Bakanlık proje için 5 Mayıs 2011 tarihinde çevresel etki değerlendirme (ÇED) olumlu kararı verdi. Şirketin 7 yıl içinde başlamaması sonrası karar geçersiz sayıldı. Şirket proje için şimdi tekrar harekete geçti. 95 milyon liraya yapılması planlanan proje 150 yat kapasiteli. Projede; 27 bin metrekarelik kara alanı, 8 bin metrekarelik liman kıyı sahası, 22 metreye 28 metre boyutlarında platform, 4 metreye 120 metre boyutlarında yüzer tip bir dalgakıran, 3 metreye 80 metre boyutlarında üç adet yüzer tip iskele ve iskeleleri birbirine bağlayan yaklaşık üç metreye 156 metre boyutlarında yüzer tip iskele olacak.

SİT ALANI SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Öte yandan projenin yapılmak istendiği bölge arkeolojik sit potansiyeli taşıyor. Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü alan için 7 Temmuz 2022 tarihinde birinci derece arkeolojik sit alanı önerisinde bulundu. Bölgenin sit tespit süreci devam ediyor. Proje alanı ayrıca İASOS Antik Kenti’nden yaklaşık 4,6 kilometre yakınlıkta yer alıyor.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ONAY VERMEDİ

Muğla Büyükşehir Belediyesi sprojeyle ilgili olumsuz görüş verdi. Belediye tarafından yazılan yazıda, bölgenin sit özelliğine dikkat çekildi. Yazıda, “Proje kapsamında, deniz ve kara alanında toplam 38 bin 551 metrekare doğal alanın işgal edileceği, kara alanında planlanan çalışmaların mevcut flora ve faunaya zarar vereceği, deniz alanında yapılacak kazıklı sistem ve yüzer yapıların su ürünleri üreme alanı, sucul ekosistem ve deniz dibi ekolojik yapısında telafisi mümkün olmayacak şekilde tahribata neden olacağı ve projede kamu yararı bulunmadığı hususları değerlendirildiğinden söz konusu proje kurumumuzca olumsuz değerlendirilmekte olup uygun bulunmamaktadır" denildi.