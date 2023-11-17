Halkın sofrasında ucuz ve sağlıklı ürünler İzmirli’den

İzmir’de yerli üreticinin alın teriyle doğan İzmirli markasını, kentliler kısa sürede benimsedi. Halkın Bakkalı/Halkın Kasabı’nda satılan et, süt ve karakılçık ürünleri sofralara taşındı. Ürünler ABD’de de satışa sunuldu.

BirGün EGE

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin hayata geçirdiği “İzmirli” markalı ürünler, kısa sürede beğeni toplayarak sofralarda yerini aldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraki İzTarım A.Ş. tarafından küçük üreticiden alınan et, süt ve karakılçık ürünleri, katma değeri yüksek ürünlere dönüştürülerek İzmirli markasıyla piyasaya sürüldü. Amerika ve Kanada başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesine ihraç edilen İzmirli ürünleri, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin halka sağlıklı, ucuz ve güvenilir gıda ulaştırmak için hayata geçirilen ve sayısı gezici otobüsle 12’ye ulaşan Halkın Bakkalı/Halkın Kasabı mağazalarında da ilgi görüyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin geçen ay kapılarını açtığı Bayındır 100. Yıl Süt İşleme Fabrikası’nda üretilen İzmirli markalı peynirleri tüketen Sabri ve Vahide Oral çifti, “Çok iyi bir uygulama oldu. İzmirli markalı ürünlerin daha da yaygınlaşmasını ve çeşitlerin artırılmasını istiyoruz” dedi. Süt fabrikasının açıldığını yeni öğrendiklerini söyleyen Oral çifti sözlerine şöyle devam etti: “İnek sütü yerine keçi sütü ve koyun sütünü arıyorduk; Halkın Bakkalı’nda bulduk. Bundan sonra da buradan alacağım. Yine etlerin görünümü de çok güzel. Geçmişte TANSAŞ’ı kuran İzmir Büyükşehir Belediyesi, şimdi Halkın Bakkallarını kurdu. Halka ucuz ve kaliteli gıda sunuyorlar. Herkese tavsiye ediyoruz. Bizim kızımız yurt dışında yaşıyor, orada da gördük. Amerika’da bu ürünlerin gitmesi Türkiye için övünç kaynağıdır.”

Sinan Tutar da, “İzmirli ürünlerinin Amerika’ya gitmesi çok güzel oldu. Bizim için de bir gurur kaynağı oldu. Bugün sütün maliyeti fazla olduğu için peynirler de pahalı. Ama biz uygun fiyatla ulaşabiliyoruz. Kaliteli peynirler var. Eti de Halkın Bakkalı’ndan alıyoruz. Belediyenin faaliyetlerini çok beğeniyorum. Bu ürünlerde olduğu gibi belediyenin depremzede evlerini de kooperatifle yaptığını gördüm. Çok hoşuma gitti. İnsanlar çaresiz kaldı, evleri yıkıldı. Müteahhitlerin yüksek maliyet çıkartmasına karşın belediye müteahhitlik yapıyor. Kooperatifleşmeyle insanlar mutlu oluyor. Sosyal belediyecilik denilen şey de budur. Alım gücü düşük olan insanları korumaya yönelik bir faaliyet var. İzmir’de eskiden TANSAŞ’ımız vardı, şimdi Halkın Bakkalımız var” diye konuştu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Ödemiş Et Entegre Tesisi’nde yerli besiden hazırlanan ve uygun fiyatla Halkın Kasabı reyonlarında yerini alan et ürünlerini tüketen Aytekin Karabacak, “Ucuz, kaliteli ve temiz et var. Bu yüzden tercih ediyorum. Daha da yaygınlaşmasını istiyoruz. Tarım ve Kredi Kooperatifleri fiyatları marketlerle aynı. Halkın Kasabı’yla artık uygun fiyatlı et yiyebiliyoruz” dedi.

GENÇLERİN KAHVESİ DE İZMİRLİ

İzmir’de üniversite öğrencileri başta olmak üzere tüm yurttaşlara hizmet verecek “İzmirli Kahve” hizmete açıldı. Et, süt ve bitkisel ürünleriyle hem üreticinin hem tüketicinin yüzünü güldüren, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraki İztarım A.Ş. tarafından hayata geçirilen “İzmirli” markasının kahve ürünleri de kentli ile buluştu.

"Genç, nitelikli ve ulaşılabilir" sloganıyla Konak Metro İstasyonu çıkışında faaliyete başlayan İzmirli Kahve, kaliteli ve uygun fiyatlı kahveleri satışa sundu. İzmirli Kahve’nin kent genelinde yaygınlaştırılacağını söyleyen Başkan Tunç Soyer, “Hayat pahalılığı en çok gençleri vuruyor. Maalesef bir kahve içmeyi bile düşünecek hale geldiler. O nedenle kahve büfeleri açmaya karar verdik. İlkini, Konak’ta açtık. Yakında üniversitelerin etrafında çoğalacağız. Fiyatlarımız zincir kahve markalarından yüzde 50 daha uygun” dedi.

İzmirli Kahve’nin menüsünde Güney Amerika kahvelerinin kaliteli ve seçilmiş çekirdeklerinden elde edilen kahveler yer alıyor. Kahveler, alanında uzman baristalar tarafından hazırlanıyor. Her geçen gün artan kahve fiyatlarına karşın herkesin ulaşabilmesi için uygun fiyatlı menüsüyle hizmet veren İzmirli Kahve’nin sıcak içecek menüsünde, esspreso 20 TL, americano 30 TL, latte 38 TL, cappuccino 38 TL, flat white 45 TL, karamel macchiato 55 TL, mocha 60 TL, white mocha 60 TL, Türk kahvesi 25 TL ve filtre kahve 30 TL’den satışa sunuluyor.