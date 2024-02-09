Hamza Dağ’dan AKP oyunları

İzmir’de yerel seçimler için adaylar çalışmalarını sürdürüyor. AKP’nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Hamza Dağ kentte sempatik gözükmek için her türlü çalışmayı yürütüyor. Yurttaşlar ise Dağ’a tepkili.

Mahir KANAAT

AKP, İzmir’i yönetmek için yıllardır mücadele ediyor. Her yerel seçimde hezimete uğrayan AKP, 31 Mart’ta gerçekleşecek yerel seçimler için İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak Hamza Dağ’ı açıkladı. AKP, İzmir’de seçimi kazanmak için her türlü yolu deniyor.

Birçok festivali iptal eden AKP iktidarı, Türkiye genelinde baskıcı ve yaşam tarzını hedef alan politikalarını sürdürürken, seküler yaşam alışkanlıklarının yaygın olduğu İzmir’de farklı bir algı yaratmaya çalışıyor. Hamza Dağ, geçen gün Alsancak’ta kafe ve eğlence merkezlerinin olduğu, halk arasında ‘barlar sokağı’ olarak bilinen Gül Sokak'ı ziyaret etti. Dağ burada, içki içen yurttaşlarla konuştu. Dağ’ın sosyal medya hesabından paylaşılan videoda iktidarın genel yaklaşımının aksine içkilerin buzlanmaması dikkat çekti. Yurttaşlardan oy isteyen AKP’li Dağ, içki içen kadınlara “Afiyet olsun kızlar” diye seslendi. Dağ, “Kimsenin yaşam tarzına karışmayacaklarını” iddia etti. Paylaşımlara ise sosyal medyada birçok yurttaş tepki gösterdi. Yurttaşlar, Dağ’ın eski paylaşımlarındaki LGBTİ+ bireylerin yaşam tarzına yaptığı hakaretleri alıntıladı.

AKP LOGOSUNU KULLANMIYOR

Dağ’ın bir diğer tepki çeken hareketi ise reklam afişleri oldu. Kentin birçok yerine ‘Biz İzmiriz Başarabiliriz’ bilboardları astıran Dağ, AKP’nin logosunu ve ismini kullanmadı. İsimsiz reklamlar için partililer tarafından AKP’nin adayı değil misin?” yorumları yapıldı.

CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, sosyal medya hesaplarından Hamza Dağ’ın AKP logosuz afişlerini paylaştı. AKP İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı’yı da etiketleyen Aslanoğlu, “Fotoğrafta gözüken ve İzmir'in duvarlarına, bilboardlarına resmi asılmış olan bu arkadaş, hangi partinin adayıdır? Zira bu sizin adayınız değilse sorun yok, ama aday sizin ise partinizin logosunu kullanmaktan neden korkuyorsunuz? Görsellerde parti logosu gözükmeyince, AKP logosunu kullanmayınca İzmirlilere daha sempatik geldiğinizi mi düşünüyorsunuz?” dedi.

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MUSTAFA SAVAŞ DA TEPKİ TOPLADI

Öte yandan AKP’nin Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Savaş’ın geçen günlerde Kuşadası programında emekli bir yurttaş ile arasında geçen diyalog tepki topladı. Kuşadası Avcılar Kulübü’nün kahvehanesine giden Savaş’a bir yurttaş, “Emekli aç, 7 bin 500 lira aylık alıyorum” dedi. Savaş ise, “Akşam başımızı yastığa koyduğumuzda huzur içinde uyandığımız cennet vatanımız var. Bunun kıymetini bilelim” dedi. İsmi öğrenilemeyen emekli yurttaş ise, “Biz vatanı biliyoruz, siz bilin” dedi. Mustafa Savaş ve beraberindekiler ise hızlıca mekânı terk etti. Ayrıca Efeler’de bir süredir şehir içinde AKP’nin yerel seçim sloganı olan “Türkiye Yüzyılı Şehirleri İçin Gerçek Belediyecilik” yazısının bulunduğu görselle donatılan aracın plakasının üzerinin örtülmesi bazı tepkileri de beraberinde getirdi.