‘Hasan Tahsin Kültür Merkezi’ açıldı

BirGün EGE

Bayraklı Belediyesi tarafından Postacılar Mahallesi’nde yapımı tamamlanan ‘Hasan Tahsin Kültür Merkezi’ düzenlenen törenle hizmete açıldı. Törende konuşan Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, “Kültür Merkezimize; İzmir’de işgal kuvvetlerine ilk kurşunu atan Hasan Tahsin’in adı yakışırdı. Biz de meclisimizden geçirerek buraya Hasan Tahsin adını verdik. Çocuklarımız bizim geleceğimiz. Çocuklarımıza hizmet etmek bizim boynumuzun borcu. Her zaman çocuklarımız için en iyisini, en güzelini hayata geçirdik, bundan sonra da böyle olacak. Yeni kültür merkezimiz mahallemize hayırlı olsun.” dedi.

Hasan Tahsin Kültür Merkezi’nin birinci katında 110 öğrencinin eğitim gördüğü ve ismini öğrencilerin belirlediği ‘Pati İzi Anaokulu’ yer alıyor. İkinci katında kütüphane, kafeterya ve kadınlara yönelik eğitimlerin verileceği kurs alanları bulunuyor. Üçüncü katta ise 300 kişilik düğün salonu mahalle sakinlerinin kullanımına sunuluyor.