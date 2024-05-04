Hastanelerde randevu sorunu

Fikret ŞAHİN*

AKP’nin iktidara geldiği 2002 yılından itibaren izlenen yanlış sağlık politikaları nedeniyle sağlık hizmetleri kamu hizmeti olmaktan uzaklaşmış, özel sektörün sağlık hizmetlerindeki payı her geçen yıl artmıştır.

Sağlık Bakanlığı’nın istatistiklerine bakıldığında bu tespit açık olarak görülmektedir.

2002-2022 yılları arasındaki 20 yıllık AKP iktidarı döneminde Sağlık Bakanlığına bağlı hastane sayısında %23 oranında bir artış olurken özel hastane sayısındaki artış %110 civarında gerçekleşmiştir.

Yine aynı 20 yıllık dönemde hastane yatağı sayısındaki artış Sağlık Bakanlığı hastanelerinde %46 iken özel hastanelerde %184’dür.

Kamunun sağlık hizmetlerindeki payının azalması nedeniyle vatandaşların kamu hastanelerinden hizmet alma imkânı azalmış, sağlık bakanlığı hastanelerinden randevu alınamaz hale gelmiştir.

Sağlık Bakanlığı her ne kadar yönetmelikler yayınlayıp randevu sorunu için toplantılar yapmış olsa da izlenen yanlış sağlık politikalarıyla vatandaşların hastanelere ulaşımını kolaylaştırmak mümkün değildir. Randevu sorunun altında yatan gerçek, kamu hastanelerinin azlığıdır.

Hastanelerdeki randevu sorunun çözümü için vatandaşın başvurabileceği poliklinik sayısının arttırılması gerekmektedir. Kısa vadede bu sorunu çözmek için Sağlık Bakanlığı özel muayenehaneleri sağlık sistemi içine dahil ederek özel muayenehanelerden sağlık hizmeti alımını sağlamalıdır. Özel muayenehanelerin tıpkı özel hastaneler tanınan şartlarda Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile anlaşma yapmasına imkan tanınarak, vatandaşların özel muayenehanelerden ücretsiz sağlık hizmeti almasının yolu açılmalıdır.

Randevu sorununun kalıcı çözümü için kamu hastanelerinin sayısının arttırılması zorunludur. Bunun için ulaşımı zor olan şehir hastaneleri modelinden vatandaşların daha kolay ulaşabileceği lokasyonlarda Devlet hastaneleri modeline dönülmelidir.

Sağlık Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı yatırım programındaki maliyetler göz önünde bulundurulduğunda;

Sağlık Bakanlığı bütçesinden 2017 – 2024 tarihleri arasında Şehir Hastaneleri için (Kira + Hizmet bedeli) harcanan miktar; 187 milyar 735 milyon 587 bin 216 TL’dir.

*2023 yılı Sağlık Bakanlığı Bütçe Sunumu

** 2020 yılı Sağlık İstatistikleri Raporundan

Bu miktardaki harcama ile her yıl 500 yataklı hastane yapılmış olsaydı, şu an elimizde; 28 bin 548 yatak kapasiteli 18 Şehir Hastanesi yerine 107 bin 192 yatak kapasiteli 214 Devlet Hastanesi olacaktı (500 yataklı hastaneler). Böyle yapılmış olsaydı vatandaşlarımızın başvuracağı hastane sayısı daha fazla olacaktı.

Üstelik bu hastanelerin sahibi özel şirketler değil Kamu olacaktı ve 25 yıl değil 1 kez ödeme yapacaktık.

Bir taraftan şehir hastaneleri üzerinden kamu zararı devam ederken diğer taraftan vatandaşlarımız hastanelerden randevu alamamaktadır…

*Dr., Eski CHP Milletvekili