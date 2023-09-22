Hem aileler hem esnaf nefes aldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin eğitim yardımları ağırlaşan ekonomik kriz ortamında velilere ve esnafa nefes aldırıyor. İzmir Şehir Kartı üzerinden ailelere ulaştırılan desteklerle çocuklar sevindi.

Mahir KANAAT

İzmir Büyükşehir Belediyesi bu yıl İzmir Şehir Kartı üzerinden ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılacak toplam 50 milyon lira tutarındaki kırtasiye malzemesi, beslenme çantası, bot ve mont desteğiyle velilerin bütçesine katkı sağlarken, İzmir esnafına da destek oluyor. 20 bin öğrenciye 500’er lira olmak üzere toplam 10 milyon liralık kırtasiye malzemesi desteği İzmir Şehir Kart’a yüklendi. Kırtasiye alışverişini yapan aileler mutlu, esnaf da memnun.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Şubesi Müdürü Volkan Sert, “İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak ilk ve ortaokul öğrencilerimize sağlamış olduğumuz desteklerimiz kapsamında kırtasiye malzemesi yardımımıza her yıl olduğu gibi bu yıl da devam ediyoruz. Bunu eylül ayı içinde tanıtımı yapılan İzmir Şehir Kart aracılığıyla yapıyoruz. Tam olarak 20 bin çocuğumuza 500’er lira olmak üzere 10 milyon liralık destek sağladık. Anlaşmalı kırtasiyelerimiz bize başvuru yapıyorlar. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından incelemeleri sağlanıyor ve sistemimize dâhil ediliyor. Yürütmekte olduğumuz projeden hem esnafımız hem yurttaşlarımız memnun. Çünkü ekonomik koşullar gittikçe zorlaşıyor” dedi.

İzmir Şehir Kart’ın geniş bir kapsamı olduğunu da belirten Volkan Sert, “Bundan sonraki aşamada da kırtasiyeci esnafımızın dışında bot ve mont desteklerimizi bu kart üzerinden sağlayacağız. Böylece hem tekstil hem ayakkabıcı esnafımıza destek sağlamaya devam edeceğiz. Kırtasiye desteğimiz 10 milyon lira oldu, bot ve montta 20 milyonluk bir destek sağlamayı hedefliyoruz. Gıda desteklerimiz için 20 milyonluk bir ödeme yapacağız. Toplamda desteklerimiz 50 milyon lirayı bulacak. Esnafımızı kalkındırmak için çok güzel bir proje” diye konuştu.

“ESNAF HALK FAYDALANIYOR ÇOCUKLAR SEVİNİYOR”

Uygulamanın çok güzel bir amaca hizmet ettiğini belirten esnaf Hatice Kahraman, “İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin verdiği kart çok iyi oluyor. Çocuklar seviniyor. Ekonomi sıkışık, halk her şeyi alamıyor. Ama bu kartla eksiklerini tamamlıyorlar. Velisi çocuğuna 5 yerine 2 defter almak zorunda kalıyordu ve 2 defteri 4 derste kullanıyordu. Ama bu şekilde tüm defterlerini alıyor. Bizim için de iyi oluyor” dedi.

İki çocuğunun projeden faydalandığını ifade eden bir veli şöyle söyledi: “İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin verdiği yardımın faydasını çok görüyorum. Çocuklarımın eksiklerini tamamlıyorum. Kitap, defter çok pahalı oldu, kalemlerin fiyatları uçtu. Kırtasiye de okulumuza, evimize yakın. Alışverişimizi yapıyoruz. Eğer bu kart olmasaydı her yerden kesmek zorundaydık. Eşim zaten rahatsız, çalışamıyor. Yardımların faydası çok fazla. Çocuklarım arkadaşlarının yanında eksik kalmıyor, öğretmenlerinin yanında mahcup olmuyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne çok teşekkür ediyorum. 4 yıldır çocuklarımın eğitiminde faydaları var.”

2019’DAN İTİBAREN NELER YAPILDI?

Eğitim destekleri kapsamında 2019’dan bugüne 90 bin ilk ve ortaokul öğrencisine 12 milyon 780 bin lira kırtasiye desteği sağlandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu yıl 20 bin ilk ve ortaokul öğrencisine toplam 10 milyon lira tutarında kırtasiye malzemesi desteği sağlıyor. Ailelerin İzmir Şehir Kartına 500 lira olarak yüklenen bakiyelerle İzmir’in kırtasiyeci esnafından alışveriş yapılıyor.

GIDA CÜZDANI

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin geçen yıl başlattığı beslenme çantası desteği de bu yıl İzmir Şehir Kartı aracılığıyla “gıda cüzdanı” olarak ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi, geçen yıl beslenme çantaları boş şekilde okula gitmek zorunda kalan 62 bin 745 ilkokul ve ortaokul öğrencisine kuru üzüm, kavrulmuş fındık ve yaş meyve desteği vermişti. Bu yıl ise sosyal yardım alan ailelerin “İzmir Şehir Kartına” beslenme çantası desteği nakit olarak yükleniyor. Aileler bu sayede anlaşmalı bakkal ve marketlerden alışveriş yapabilecek. İlk etapta 20 bin öğrencinin beslenme çantasına 1000 liralık destek sağlanacak.