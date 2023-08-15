Hem dizi hem film

Murat TIRPAN

Haftanın Önerisi

Başkalarının Çocukları, Rebecca Zlotowski (Vizyon)

Bu hafta salonlara gitmeyi düşünen izleyiciler için sinemalarda gösterimde olan 2022 yapımı Başkalarının Çocukları filmi iyi bir seçenek. Rebecca Zlotowski'nin filminde çocuğu olmayan bir kadının erkek arkadaşının kızıyla kurduğu bağı izliyoruz. 40 yaşındaki Rachel Ali’ye aşık olduğunda, onun dört yaşındaki kızı Leila’ya da bağlanıp onu tıpkı kendi çocuğu gibi sevmeye başlar.

Film giderek çok katmanlı hale geliyor; modern aşkı, fedakarlığı ve Paris'teki oturma odalarını mekân tutarak samimi bir şekilde araştırıyor. Başroldeki Virginie Efira'nın fazlasıyla etkileyici performansıyla, modern kadınlığın yüklerini ve zorluklarını, insana özgü ilişkiler ve duyguların karmaşıklığı eşliğinde anlatıyor. Başkalarının Çocukları etkileyici, duygusal, ancak aynı zamanda belki de fazla dikkatli bir film. Bir Fransız Kruvasanı kadar incelikli, katmanlı ağızda dağılan bir üsluba sahip bu filmi kaçırmayın derim.

Fotoğraf: IMDb

Haftanın Dikkat Çekeni

Magarsus (BluTV)

Uzun zamandır ilgi çekici ve iddialı bir Türk dizi izlemiyorken neyse ki Ercan Kesal'lı, Merve Dizdar ve Berkay Ateş'li Magarsus sonunda arz-ı endam etti. BluTV'nin yeni dizisinde Adana Sarıbahçe'de narenciye ticareti yapan Kurak ailesinin üyelerinin bir yandan portakal imparatorluklarını nasıl yönetecekleri konusundaki gerilimlerini izlerken diğer yandan da bölgeye gelip iş yapmaya çalışan Amerikan şirketi ve başka çetelerle mücadelelerine tanık oluyoruz.

Dizinin ismi Adana Karataş’ta yer alan ve tıpkı filmdeki analojide olduğu gibi kanlı olaylara sahne olan Antik Liman şehri Magarsus’tan geliyor. Ercan Kesal'ın canlandırdığı baba Halil Kurak farklı düşünce ve kişiliklerdeki çocuklarını feodal bir anlayışla toparlayarak işlerini sürdürebilme derdinde. Ama devir değişiyor ve Kurak ailesinin kaderinin Magarsus'un kaderine benzeyip benzemeyeceği belirsiz.

Fotoğraf: BluTV

Henüz ilk iki bölümü yayınlanan dizide oyunculuklar elbette iyi, görsellik başarılı, atmosfer etkileyici, toygar Işıklı'nın müzkleri her zamanki gibi güzel. Succession'dan Türk taşra dizilerine birçok referans barındıran hikaye açıldıkça dizinin gidişatını da anlayacağız ama şimdilik umut verdiğini, bakmaya değebileceğini söylemekle yetinelim.