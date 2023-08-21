Hem dizi hem film

Hazırlayan: Murat TIRPAN

Haftanın önerisi:

Kötü Adamın On Günü; Uluç Byraktar (Netflix)

Uluç Bayraktar'ın yönettiği, Nejat İşlerin Adil Demir adlı bir kafa film dedektifini canlandırdığı serinin ikincisi "Kötü Adamın On Günü" Netflix kataloğunda yerini aldı. Yazar Mehmet Eroğlu'nun kitabından uyarlanan serisinin üçüncü ve son filmi de yolda.

İlk film olan İyi Adamın On Günü gayet yerinde olan kara film tonu, göndermeleri, vasat üstü gizemi ve elbette İşler'in başarılı performansı ile öne çıkıyordu. Bu ikinci film de yine memleket sinemasında pek yapılmayan bir şeyi ikinci kez tekrar ediyor, fena sayılmayacak bir Türkiye Noir'i.

Kötü Adamın On Günü'nde dedektifimiz başına gelenlerden dolayı daha melankolik, daha ciddi ama formu yine yerinde. Film de ilkinden farklı olarak zaman zaman ilgi çekici bir şekilde western sularına girse de polisiye şablonundan ayrılmayarak ve işin içine aksiyonu da sokarak rahatlıkla önerebileceğimiz bir hikaye sunuyor.

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Haftanın Dikkat Çekeni

Ben Tek Siz Hepiniz; Barış Kefeli ve Nükhet Taneri (MUBI)

Bu hafta iyi bir kısa film önerimiz de var: Barış Kefeli ve Nükhet Taneri'nin ortak işleri Ben Tek Siz Hepiniz. Tüm İstanbul’u etkileyen bir elektrik kesintisi sırasında bir öğretim görevlisi olan Deniz'in evinde nedense elektrik kesilmemiştir ve hikâye boyunca Deniz'in bu atmosferde yaşadıklarını izleriz.

Fotoğraf: MUBI

Hakan Bıçakçı'nın "Karanlık" adlı hikayesinden uyarlanan film karakterinin iç dünyasına yaklaşımıyla, yerinde mizahı ve iyi oyunculuğuyla son yıllardaki en iyi kısa filmlerimizden. Aslında iyi olan bir şeyin, aydınlığın herkes karanlıkta olduğunda nasıl bir olumsuzluğa dönüşebileceğini gösteren Ben Tek Siz Hepiniz'i kaçırmayın derim.