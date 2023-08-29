Hem dizi hem film: Haftanın önerisi

Murat Tırpan

Sevgili sinemaseverler yeni filmler ve diziler açısında, verimsiz bir haftadayız. Bu yüzden bu hafta bir öneriyle karşınızdayım. Maksym Nakonechnyi’nin yönettiği ilk film olan Ukrayna askeri draması Kelebek Görüşü gayet izlenebilir bir film olarak film meraklılarını haftasını kurtarabilir. Film sivil hayata yeniden uyum sağlamaya çalışan, fiziksel yaraların ötesine geçen savaş travmalarıyla boğuşan bir kadının hikayesini anlatıyor. Rita Burkovska’nın canlandırdığı Lilia, savaşta yaşadığı bir dizi travmatik deneyimi kabullenmeye çalışan Ukraynalı bir drone pilotu. Donbas bölgesinde Rus ayrılıkçılar tarafından aylarca esir tutulduktan sonra geri döner. Öte yandan kocası Tokha öfke ile ayakta kalabilen aşırılıkçı bir milis üyesidir. Ve sonra film gerçekten başlar; Lilia’nın hayatı yeterince zor değilmiş gibi, tutsakken cinsel saldırıya uğradığı ve hamile olduğu ortaya çıkar.

Hikâye son derece rahatsız edici ve güncel. Yönetmen Nakonechnyi, ana karakterinin psikolojik manzarasını çizmek için canlı yayın akışları, hava drone videoları, yayın haberleri gibi farklı materyalleri kullanıyor. Bu cüretkâr ama başrılı hamle, Lilia’nın her gün karşılaştığı sürekli içesel ve dışsal karmaşayı yakalayarak filmi farklı kılıyor.

Şubat 2022’de Rusya’nın Ukrayna’yı tamamen istila etmeye girilmesinden önce yapılmış olan film, ruh hali zorlu ve karmaşık bir ulusun bu durumunu sanki önceden görerek yakalıyor. Kelebek Görüşü savaşın bedelinin sadece savaş alanında değil, aynı zamanda zihnin karmaşık dehlizlerinde de yaşandığını, ödediğini gösteren başarılı bir iş. Sonunda, belki de sempati, öfke, umutsuzluk gibi bir dizi duyguyla boğuşuyor olacaksınız ama kesinlikle iyi hissetmeyeceksiniz.