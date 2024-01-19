Her kuruşa sahip çıktık

Muğla Büyükşehir Belediyesi araç filosuna katılan 297 milyon 367 bin lira değerindeki 109 araç için tanıtım töreni düzenledi. Törende konuşan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, her kuruşun hesabını yaparak çalıştıklarını söyledi.

BirGün EGE

Muğla’nın 13 ilçesinde yurttaşlara farklı alanlarda hizmet veren Büyükşehir Belediyesi tarafından, envanterine katılan 109 yeni araç için Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün ev sahipliğinde tanıtım töreni düzenlendi. 297 milyon 367 bin lira yatırımla Muğla’ya kazandırılan araçların tanıtım törenine milletvekilleri Gizem Sayar Özcan, Cumhur Uzun, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş katıldı.

Törende Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin envanterine eklediği 23 otobüs, 32 kamyonet, 8 damperli kamyon, 6 su tankeri, 6 yol süpürme aracı, 4 mobil bakım onarım aracı, 3 sepetli platform, 3 mini çöp toplama aracı, 1 vidanjör, 1 kayar kasalı kurtarma aracı, 1 kanal kazıcı yükleyici iş makinesi, 1 paletli dozer, 1 iş makinesi taşıma aracı, 19 motosiklet tanıtıldı.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Büyükşehir Belediyesi tarafından 13 ilçede büyük hizmetlerin yapıldığını belirterek, soğuk havalarda vatandaşların sıcak ve güvenli ulaşım hizmeti alabilmeleri için yeni araçların büyük önem taşıdığına vurgu yaptı.

Törende konuşan CHP Milletvekili Cumhur Uzun, Başkan Dr. Osman Gürün’ün ömrünün çeyrek asrını Muğla’nın hizmetine adadığını vurgulayarak, “Başkanımız Muğla için çalıştı, çabaladı yaratılan tüm değerle ömrünü koydu. Bundan beklediği sadece yaşadığı şehrin ülkede örnek olmasıydı. Sadece bu araçlara baktığımızda bile hizmetlerin ne kadar büyük olduğunu anlamak mümkün. Sadece bugün hizmete alınan araç filosuna sahip olmayan belediyeler var. Krediyle bile bu araçları alamayan belediyeler var. Muğla Büyükşehir Belediyesi ise bu kadar büyük filoyu 1 günde hizmete alabilecek mali disipline sahip bir belediye” dedi.

CHP Milletvekili Gizem Özcan ise Muğla’nın ülke ekonomisine çok büyük katkı sunduğunu ancak hak ettiği yatırımı merkezi hükümetten alamadıklarını belirterek, “Muğla Büyükşehir Belediyemiz 10 yıllık süreçte çok önemli yatırımlar yaptı ve şehrimize kazandırdı. Bunu yaparken çok güçlü bir mali yapı oluşturdu. Büyükşehir Belediyemiz uluslararası kredi kuruluşlarından AAA alıyor. Hem yatırım yapıyor hem de mali yapıyı güçlü tutuyor” diye konuştu.

“PARA OLMADAN HİÇBİR HARCAMA YAPMADIK”

Belediye başkanlığı süresince Muğla’nın her kuruşuna sahip çıktıklarına vurgu yapan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, ellerinde para olmadan hiçbir zaman harcama yapmadıklarını ve güçlü bir mali yapıyla sadece hizmet etmek için çalıştıklarını söyledi.

Gürün, “Göreve geldiğimizde ilçe belediyelerinden aldığımız araçlar vardı. Bu filonun mutlaka gençleştirilmesi ve büyütülmesi gerekiyordu. 3 ay kaldı neden sen bu araçları aldın denebilir. Ancak biz bunların programını çok uzun zamandır yapıyoruz. Fiyat açısından en uygun şekilde araçları temin etmeye çalışıyoruz. Görev sürem boyunca hesaplamadan, elimde para olmadan hiçbir harcama yapmadım. Dolayısıyla müteahhit veya firmalarla hiçbir anlaşmada ödeme aksaması olmadı. Hizmet ederken, bahane üretmeden çözüm aramaya yöneldik. Her zaman önümüzde engellemeler vardı. Muhalefet olarak görev yaptık. Bu süreçte birtakım haksızlıklarla karşılaştık. Ancak bahane yerine hizmet etmeye çalıştık” dedi.