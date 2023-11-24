Her şey kadınlar için

BirGün EGE

Bayraklı Belediyesi Kadın ve Aile Müdürlüğü ile Halk Eğitim Merkezi iş birliğinde açılan hobi ve meslek edindirme kursları yüzleri güldürüyor. Kültür ve semt merkezlerinde bu yıl 22 farklı branştaki kurslara katılan bin 400 kadın hem sosyalleşiyor hem de meslek sahibi olup, ev ekonomilerine katkı sağlayabiliyor. Uzman eğiticiler eşliğindeki kurslar eğlenme ve öğrenme imkânı sunuyor. Aile ekonomilerine katkı sunmak isteyen kadınlar, ürettikleri el emeği ürünleri satarak gelir elde edebiliyor. Kurslara 477 20 00 telefon numarasından ulaşılabiliyor.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, “Bayraklı’da fırsat eşitliğini yarattık. Çocuklarımız, gençlerimiz, kadınlarımız için açtığımız kurslarla binlerce ilçe sakinimizi bir araya getiriyoruz. Hobi ve meslek edindirme kurslarıyla bir yandan toplumsal entegrasyonu sağlarken bir yandan da sosyal ve ekonomik hayata katılımları artırıyoruz. Bu kurslardan tüm Bayraklılıların yararlanmasını istiyoruz” dedi.