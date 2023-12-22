Hüseyin Suna’dan heykel sergisi

BirGün EGE

Heykeltraş Hüseyin Suna’nın heykellerini sunduğu sergi 13 Aralık’ta açıldı. İzmir Bornova Levante Sanat’ta yer alan sergi 20 Şubat’a kadar sanatseverlerin ziyaretine açık olacak. Sergi hakkında verilen bilgide, “Biz her şeyin sadece sonuçlarını biliyoruz, ama sebeplerini öğrenemiyoruz… Hüseyin Suna gerçeğin sebeplerinden ele aldığı tüm farkındalıkları estetiksel ve metafiziksel bir gerçeklikle üçüncü boyutun tüm olanaklarını seferber ederek bize sonuç için bir yol öneriyor aslında… Evrende her olgu, olay ve sürecin bir nedeni vardır, nedensiz hiçbir şey yoktur. Bu, genel bir yasadır. Demek ki doğaüstü ya da doğadışı bir neden olamaz, çünkü tüm nedenler doğaldır” denildi.

Ayrıca sergiyle ilgili şu ifadelere yer verildi: “Hüseyin Suna’nın elde ettiği sonuçlar estetiğin ötesinde doğaüstünden girip altından çıkışlarıyla bize muazzam bir atmosferi öneriyor. Likantropik formları destekleyen cebirsel orantıların iç içe geçtiği anlatımlar yapıtlarla izleyici arasında derin bir bağ oluşmasına sebep veriyor. Alogorik bir dünyayı kullandığı malzemelerin üstünde kurduğu hâkimiyetten dolayı, geleneksel gibi duran bu materyaller Hüseyin Suna’nın aklı ve becerisiyle günümüz, hatta geleceğe dair çağdaş bir heykel anlatımıyla bizi yüzleştiriyor…”