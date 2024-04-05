İçmeler ve Osmaniye’de içme suyu işlemi tamam

BirGün EGE

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Marmaris Bozburun Yarımadası’nın içme ve kullanma suyu için başlatılan 53 kilometre uzunluğundaki içme suyu hattının çalışmaları devam ediyor. İçmeler ve Osmaniye mahallelerinde içme suyu hatları tamamlanırken, ekipler Bayır Mahallesi’nde çalışmalara başladı. Marmaris Bozburun Yarımadası’nda başlatılan çalışmalar çerçevesinde Marmaris Atatürk Barajı’ndan Turunç, Bozburun, Selimiye, Söğüt, Bayır, Osmaniye ve Taşlıca mahallelerine içme suyu sağlanacak.

Projede 53 kilometre içme suyu hattı ile birlikte 3 terfi merkezi, 2 içme suyu dağıtım deposu, bir terfi deposu, 8 maslak, elektrik nakil hattı ve mekanik iyileştirmeler yapılacak. 53 kilometre uzunluğundaki içme suyu hattının 15 kilometresi tamamlanırken, Muğla Büyükşehir Belediyesi proje için yaklaşık 262 milyon 980 bin lira ödeme yapacak.

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından 262 milyon 980 bin liralık Bozburun Yarımadası içme suyu çalışmalarında ilk su Osmaniye ve Turunç mahallelerine verilecek. 15 Nisan tarihinde Osmaniye ve Turunç mahalleleri içme ve kullanma suyuna kavuşacak. Proje kapsamında sırasıyla diğer mahallelere de su verilecek.