İdil Biret Müzik Festivali

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenecek olan İdil Biret Müzik Festivali bu yıl Cumhuriyet’in 100. Yılı başlığı taşıyor.

BirGün EGE

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin 4’üncü kez düzenlediği İdil Biret Müzik Festivali bugün başlıyor. Cumhuriyet’in 100. Yılı başlığında gerçekleşecek olan festivalde birçok sanatçı sahne alacak. İdil Biret adını taşıyan ilk müzik festivali olan ve her yıl büyük ilgi gören festival, bu yıl kariyerini Almanya’da sürdüren piyanist Nihan Ulutan ve kariyerini Amerika’da sürdüren opera sanatçısı Cumhur Görgün, kariyerine Fransa’da devam eden piyanist Güray Başol ile kariyerine İngiltere’de devam eden piyanist Leyla Cemiloğlu solistliğinde gerçekleşecek.

Festival Münif Akalın şefliğinde Muğla Büyükşehir Belediye Orkestrası eşliğinde Prof. Dr. Şadan Gökovalı Açık Hava Tiyatrosu’nda yapılacak.

4. Muğla İdil Biret Müzik Festivali açılış konseri kariyerini Almanya’da sürdüren piyanist Nihan Ulutan ve kariyerini Amerika’da sürdüren opera sanatçısı Cumhur Görgün solistliğinde gerçekleşecek. 7 Temmuz Cuma saat 21.00’da başlayacak açılış konserinde Cumhuriyetin 100. Yılı sebebiyle 10. Yıl Marşı, Mozart’ın 20. Piyano Konçertosu ile Mozart, Rossini, Bizet ve Saygun’un konser aryalarından seçmeler seslendirilecek.

Festivalin kapanış konseri kariyerine Fransa’da devam eden piyanist Güray Başol ile kariyerine İngiltere’de devam eden piyanist Leyla Cemiloğlu solistliğinde gerçekleşecek. 10 Temmuz Pazartesi saat 21.00’da başlayacak olan konserde, Bach’ın Air ve Fa Minor Piyano Konçertosu, Erkin’in Sinfonietta eseri ve Beethoven’in 3. Piyano Konçertosu seslendirilecek.