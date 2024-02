İGC Basın Akademisi başlıyor

BirGün EGE

İzmir Gazeteciler Cemiyeti (İGC)’nin ‘Basın Özgürlüğü için Örgütlü Gazeteciler ve Güçlü Dayanışma Projesi’ kapsamında kurulan İGC Basın Akademisi eğitimleri başlıyor. Uzman eğitmenler tarafından verilecek eğitim başlıkları Görsel İşitsel İçerik Üretimi ve Uygulamaları, Dijital Medya ve Yapay Zeka Uygulamaları ve Haber Atölyeleri olacak. Gazetecilerin ve iletişim fakültesi öğrencilerinin katılabileceği eğitimler, haftada bir gün, 19.00 - 21.00 saatleri arasında, yüz yüze İGC Havagazı Merkezi’nde düzenlenecek.

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) ile yürütülen proje kapsamında toplam 12 hafta sürecek eğitimler 21 Mayıs 2024 tarihinde sona erecek. Eğitimlere kendini geliştirmek isteyen tüm gazeteciler ve iletişim fakültesi öğrencileri katılabilecek. Eğitimlere son kayıt tarihi 22 Şubat 2023. Dijital Medya ve Yapay Zekâ Uygulamaları eğitimi her pazartesi günü saat 19.00-21.00 arası verilecek. Katılımcılar uygulamalı olarak dijital medya entegrasyonu, SEO uyumlu haber yazma tekniklerini ve yapay zekâ araçlarını öğrenecek. Görsel ve İşitsel İçerik Üretimi ve Uygulamaları, Adobe Photoshop, Premiere Pro yazılımları kullanılarak kurgu ve görsel tasarımlar uygulamalı olarak yapılacak. Eğitimler, yüz yüze İGC Akademi laboratuvarında her salı gerçekleşecek. Haber Atölyeleri eğitimleri her Çarşamba günü saat 19.00-21.00 arası düzenlenecek.