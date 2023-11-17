İGC Basın Ligi başladı

BirGün EGE

İzmir Gazeteciler Cemiyeti’nin (İGC) kentteki basın çalışanları arasındaki dayanışmayı artırmak ve meslektaşları bir araya getirmek için düzenlediği İGC Basın Ligi, başladı.

Bu yıl Gazeteci Süleyman Alasya anısına düzenlenen lige, 9 Eylül ve Yenigün maçıyla start verildi. Süleyman Alasya’nın ailesinin de katıldığı ligin açılış töreninde, başlama vuruşunu İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi yaptı.

Metin Aydınoğlu’nun yönettiği maçta, kazanan Yenigün oldu. Ligin açılık töreninde konuşan İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi, “Bu yıl dördüncüsünü düzenlediğimiz İzmir Gazeteciler Cemiyeti Basın Ligi için bir aradayız. Bu bir dostluk maçı, turnuvası. Bu turnuvada kaybeden yoktur, herkes kazanmıştır. Önemli olan İzmir’deki yerel medyanın birlikte var olduğunu göstermesidir. Bu yıl Süleyman Alasya adına yaptığımız bu ligin gerçekten anlamı büyük. Süleyman Alasya, İzmir spor basınının unutulmaz isimlerindendir. Kalitenin simgesiydi. İyi ki bu sektörde vardı” dedi.