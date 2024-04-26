İhtiyaç fazlası araçlar geri gönderiliyor

Yunusemre Belediyesi ihtiyaç fazlası 48 kiralık aracı meydanda sergiledi. Araçlar iade edilecek.

BirGün EGE

Yüksek maliyetli odasıyla gündeme gelen Manisa Yunusemre Belediyesi’nin ihtiyaç fazlası 48 aracı 100. Yıl Meydanı’nda sergilendi. Kamu kaynaklarının kötüye kullanıldığını dile getiren Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, araçların teslim edileceğini duyurdu.

Balaban şu ifadelere yer verdi: “Bizler yeni bir anlayışla şeffaf, kamudan yana, halkçı bir düşünceyle görev yapacağız. Bizden önceki anlayış tamamen israfa dayalı, kamunun kaynaklarını her konuda olumsuz bir şekilde kullanan, kişilere endeksli, kişisel çıkarların ön planda olduğu bir anlayışla bu belediyeyi yönetmiş. Bunları belgelere dayanarak süreç içerisinde tek tek açıklayacağız. Burada gördüğünüz belediyenin o kadar çok aracı varken gereksiz yere birçok araç kiralanmış. Bu anlayışla şu anda 48 araç tespit ettik. Bu araçlar olmadan da belediyenin filosu daha güçlü bir şekilde devam edebilir. Önemli olan anlayış ve planlamadır. 48 aracı iade ediyoruz. Bu araçlardan dolayı da çok büyük tasarruf yapacağız. Ama araç kiralama borcu 68 milyon gibi çok ciddi bir tutar. Bu anlayışı reddediyoruz. Bu anlayış ‘devletin malı deniz, yemeyen …’ anlayışıdır. Bizler kamu kaynaklarına sonuna kadar sahip çıkacağız. Her türlü israfı, usulsüzlüğü, hukuksuzluğu, yolsuzluğu önleyerek bu belediyeyi bir yıl içerisinde daha güçlü bir şekilde halkçı belediye anlayışıyla yeniden inşa edeceğiz.”

Geçmiş yönetimin sergilediği yönetim anlayışından örnek veren Balaban, “Bir somut örnek vereyim. Belediyenin bin 721 metrekare yeri satılıyor. Kimi bilirkişi uzmanları metrekaresine 25 bin lira, kimisi 30 bin lira takdir ediyor. Ama bu alan metrekaresi 25 bin liradan değil 8 bin 500 liradan satılıyor. Bu fiyattan satılınca belediyenin kasasına 14 milyon 600 bin lira giriyor. Ama bilirkişilerin verdiği fiyattan satılsaydı belediyenin kasasına 43 milyon girecekti. Yaklaşık 30 milyonluk bir kamu zararı söz konusu. İşte biz bunlarla mücadele edeceğiz” dedi.

Balaban, şunları dile getirdi: “En geç bir yıl içinde bu belediyeyi eskisinden çok daha güçlü ve çok daha nitelikli bir yapıya dönüştüreceğiz. Hiç kimse merak etmesin harika bir ekibimiz var. Tek amaçları da halka hizmet. Ama şunu da belirteyim ki Yunusemre’de yanlış bir yönetim anlayışı yanlış bir belediyecilik hüküm sürmüş. Eser belediyeciliği diye diye halka yararı olmayan birçok iş yapılmış. Yararı olan işler için de kendilerine teşekkür ediyorum. Bu araçların dışında başka araçlar da var. Onları da araştırıyoruz. İhtiyaç olmadığını saptadığımız o araçları da şirkete iade edeceğiz.”