İhtiyaçlar, arzular ve tepkiler

Ezgi Hotalak

Ruh sağlığı, bilim ve hayata dair kitaplarıyla yaşamın her rengine değinen psikiyatrinin deneyimli ismi Prof. Dr. Yankı Yazgan kendi köşesinden topluma ulaştığı ilk eseri Romantik Bilim İnkilap Kitabevi etiketiyle raflardaki yerini aldı.

Romantik Bilim’de Prof. Dr. Yankı Yazgan’ın okurla sohbet havasında kaleme aldığı köşe yazıları bir araya getiriliyor. Bilimle hayatı aynı potada eritmeye çalışan Yazgan, zaman, yaşlılık, kuşak çatışması; siyaset, yolsuzluk, yoksulluk; teknoloji, tıp, ruh sağlığı gibi pek çok konudaki görüşlerini samimi bir dille aktarıyor. Çizerliğiyle de tanınan Yazgan, kitapta çizgilerinden ufak bir bölümünü de okurlarıyla paylaşıyor.

Engin Geçtan’la söyleşi

Romantik Bilim’de Yazgan’ın 2018 yılında yaşamını yitiren psikiyatrist yazar Prof. Dr. Engin Geçtan ile psikoterapi üzerine gerçekleştirdiği eski bir söyleşiye de yer veriliyor. Geçtan, ilk meslek yıllarında Türkiye’de psikoterapi alanında talep azlığı olsa da yıllar içinde talebin karşılanamayacak kadar arttığını anlatıyor. Değişmek için ciddi bir niyet taşıyan herkesin psikoterapiden yararlanabileceğini söyleyen Geçtan, terapistle işbirliğinin önemine değiniyor.

Kitabın son kısmında ise İnkılâp Kitabevi yayın direktörlerinden Gülşen İşeri’nin Yankı Yazgan’la söyleşisi yer alıyor. Yıllar içinde olaylar değişse de söylenenlerin aynı minvalde kaldığına, aslında doğruların pek şekil değiştirmediğine değinilen bu bölümde, psikyatride sorulan sorulara verilen yanıtların yıllar geçse de güncelliğini koruduğu vurgulanıyor: “Zamanın kullanımında büyük bir değişiklik oldu, mesajlarımızı daha hızlı ve anında ulaştırabiliyoruz. Ama fikirler ve arzular, temel ihtiyaçlar değişmemiş. Bakıyorsunuz herkes sevilmek, beğenilmek istiyor. Hepimiz adaletsizlik gördüğümüzde doğrudan tepki vermeden yapamıyoruz; tepkimizi gösteremediğimizde rahatsızlık duyuyoruz. İhtiyaçlar, arzular ve tepkiler… Değişmezlikten kastım bir parça bu.”

80’lerde yaşamak

Yazarlık-çizerlik ve hekimlik hayatının 80’li yıllarına da değinen Yazgan, o döneme dair anılarını da anlatıyor: “Herkes kadar toplumsal tepkisini veren, daha geniş kitle içinde herhangi birisi olmakla birlikte tartışmayı seven, sorgulamadan kabullenmeyen birisiydim. Okul kantininde havada sandalyeler uçuşurken akıl fikir tartışması yapıp isabet almadan günü tamamlardım.”

Prof. Dr. Yankı Yazgan Romantik Bilim’de pek çok konuya değinen kısa yazılarıyla zihinlerde farklı bir pencere açıyor. Yakında raflardaki yerini alacak olan Çocuklu Hayat ve Düşe Kalka Büyümek ise çocuk ruh sağlığına dair içerdiği yazıların yanı sıra konuya dair sorulması gereken soruları da içeriyor. Yanıtlar ise kırk yıllık bir deneyime ve bilimsel verilere dayanarak veriliyor. Anne-baba ve eğitimciler açısından tatmin edici bir rehber niteliği taşıyan Çocuklu Hayat ve Düşe Kalka Büyümek, çocuk ruh sağlığı konusunda başucu kitabı olmaya aday. Yazarın kendi çizgilerinden oluşan Bir Tatlı Telaş ise yepyeni yüzüyle yakında okurun beğenisine sunulacak.