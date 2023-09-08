İkinci el eşya bile cep yakıyor

Sıfır ev eşyası fiyatlarındaki artış yurttaşları ikinci ele yönlendirdi. Ekonomik sıkıntı yaşayan yurttaşlar ikinci el eşyaya bile ulaşmakta zorlanıyor. Esnaf ise, yüksek vergi oranlarından ve mazot fiyatlarından dert yanıyor.

Yılmaz YÜREKLİ

Artan hayat pahalılığı ve enflasyon her üründe olduğu gibi eşya fiyatlarını da etkiledi. Artan fiyatlardan dolayı ikinci el eşyaya talep her yıl olduğundan daha fazla arttı. Artan taliple ikinci el eşya da zamlandı. BirGün olarak İzmir’in Konak ilçesindeki Eşrefpaşa Semti’nde ‘Spotçular Sokağı’nda yurttaşı ve esnafı dinledik. Yurttaşlar yüksek fiyatlardan şikâyetçi. Esnaf ise yüksek vergi oranlarından ve mazot fiyatlarından dertli.

Esnaf Nurettin Sevinç, son dönemde yurttaşların eskiyen ürünlerini değiştiremediğini, bozulunca tamir ettirmeye çalıştıklarına söyledi.

Sevinç “İkinci el çamaşır makinası 3 bin lira. En ucuz buzdolabı 2 bin 500 lira ile 3 bin lira civarında. Geçen yıl öğrenciler 10 bin liraya ev eşyalarını alabiliyordu. Şu an 30 bin lira. Zaten satış bile yapamıyoruz. Akaryakıt zamlarıyla nakliye fiyatları da arttı. 150 liraya gidilen yere şimdi 300 lira veriyoruz” ifadelerini kullandı.

Bir diğer esnaf Uğur Zorbozan ise, “İnsanlar sıfır ürünleri almakta zorlanıyor, daha uygun fiyatlı olduğu için daha çok ikinci el tercih ediyorlar. Ancak ikinci elde fiyatlar arttı. Piyasadaki fiyatlar öğrenciler için çok yüksek. Ev için gerekli eşyalar düşük kalite de olsa maliyet 30-40 bin lirayı buluyor. Öğrenciler ev eşyası alırken 10-15 yıllık eski ürünlere talip oluyorlar, durumları çok zor” dedi.

Zorbozan sözlerine şunları ekledi: “Yeni evlenen çiftler daha yeni model ürünleri almak istiyorlar. Sıfır olarak almaya kalksalar eşya masrafı 250 bin liradan fazla tutar. Mecburen ikinci el ürünlere bakıyorlar. İki yıl önce 8 bin liraya sattığım sıfır klimanın bana geliş fiyatı 34 bin lira. Çok ciddi bir enflasyon mevcut. İnsanlar o kadar zor durumdaki, hastane masraflarını ödeyebilmek için evinden eşya satan var.” Esnaf Ahmet Öncel de, “Geçen yıl 15-20 bin liraya alınan toplu eşya fiyatı, şu anda 60-70 bin lira. Defolu ürünlere ilgi daha ucuz olması sebebiyle arttı. Bir iki parça eşyanın kurulum hariç Eşrefpaşa’dan Bornova’ya nakliyesi 500 lira. Geçen sene bu bedel 150 liraydı. Zor durumda kalanlar evindeki televizyonu, çamaşır makinasını getirip satıyorar. Bulaşıklarımı elimde yıkarım düşüncesiyle çamaşır makinasını satmak durumunda kalanlar var. Bizim de durum iyi değil. Vergiler ağır. İnternetten satış yapan birçok kişi vergi, dükkân kirası gibi giderler ödemiyor ama biz ödüyoruz. Öğrenciler ucuz olsun diye internet üzerinden alışveriş yapıyor. Sattığımız her ürün için yüzde 20 KDV ödüyoruz. Nakliye aracımın kasko, sigorta ve mazot giderleri çok fazla” ifadelerini kullandı.

BU FİYATLARI ÖDEYEMEYİZ

Yurttaşlar da ikinci el piyasasında fiyatların yüksek olmasından dert yandı. 34 yaşındaki Ahmet Özçelik, önümüzdeki yaz evleneceğini ve şimdiden ev eşyası almak istediğini söyledi.

Özçelik, “Ben çalışıyorum, nişanlım çalışıyor. Buna rağmen eksikleri tamamlayamıyoruz. Evlenmek için bir yıldır para biriktiriyoruz ama yetmiyor. Sıfır eşyaya paramız yetmiyordu artık ikinci el eşyaya da paramız yetmiyor. Ne yapacağımızı bilmiyorum. En eski en ucuz eşyalara bakıyorum” dedi.

Dokuz Eylül Üniversitesi’nde öğrenci olan Baran Yavuz da şunları dile getirdi: “Bu sene dört arkadaş 2 artı bir eve çıktık. Evimize eşya almak için geldik ama alamadan geri gideceğiz. Elinde kalacak, hemen kırılacak bir koltuk bile çok pahalı. Bu fiyatları ödeyemeyiz. Ev kiraları yüksek, daha doğrusu her şey çok yüksek. İhtiyaçlarımızı karşılayamıyoruz.”