İklim krizi ‘sinek kâbusu’ yarattı

Sivrisinekler İzmirli yurttaşların kâbusu oldu. Uzmanlar, iklim krizi ve nemli havanın sivrisinekleri artırdığına dikkat çekerken İzmir Büyükşehir Belediyesi, ilçelerde ilaçlamaların devam ettiğini açıkladı.

Berkay SAĞOL

Yaz aylarının gelmesi ve hava sıcaklarının artmasıyla beraber sivrisinekler İzmirlileri canından bezdirdi. Uzmanlar iklim krizine bağlı yağışların ve nemli havaların sivrisinek popülasyonunu artırdığını dile getirdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi ise ilçelerdeki ilaçlamanın aralıksız devam ettiğini açıkladı.

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü’nden emekli Zirai Mücadele İlaçları Üreticileri Derneği (ZİMİD) Genel Sekreteri Prof. Dr. Enver Durmuşoğlu, küresel iklim krizinin kurak yerlerin çok daha kurak, yağışlı yerlerin ise çok daha yağışlı olmasına neden olduğunu söylerken, bu durumun özellikle İzmir gibi kıyı yerlerde yağışlar dolayısıyla böcek ve sivrisinek popülasyonunu artırdığına dikkat çekti. Durmuşoğlu, “Bu yıl İzmir’de mayıs ve haziran aylarında ortalamanın yaklaşık beş katı daha fazla yağış aldık.

Bu yağışlar bölgedeki böcek popülasyonunu ve dolayısıyla su birikintilerinde yaşamının büyük kısmını geçiren sivrisinek gibi canlıları etkiledi. Mayıs ve haziran aylarındaki aşırı yağışlar, sivrisineklerin yeni yaşam alanlarını artırdı, böylece normalden çok daha fazla bir popülasyon oluşturdu” dedi. Bu durumun çok sık görülmeyen bazı türlerin de artmasına neden olduğunu söyleyen Durmuşoğlu, türlerin sadece isim olarak değil, davranış olarak da birbirlerinden farklı olduğuna değinen, o nedenle mücadele yöntemlerinin farklı olduğunu belirtti.

Durmuşoğlu, “Temmuz ayına giriyoruz ama hâlâ bazı kanallarda su birikintileri var. Belediye ekipleri çalışıyor. Normalde mayıs sonunda kuruyan bazı yağmur kanalları, bu yıl haziran sonunda bile su barındırıyor. O nedenle burada üreme alanlarının devam ettiğini görüyoruz. Temelde belediye ekipleri, larva ile mücadele ederek doğru bir yöntem uyguluyor. Esas ve ilk hedef sivrisinek larvalarıdır, çünkü larvalar sadece su kaynaklarında olur ve varlıkları gözle kolaylıkla belirlenebilir. Ergin sivrisinekler ise her tarafa yayılıyor. Su kaynaklarında larvalara karşı yapılan uygulamaların sonuçlarını da görmek mümkün. Yurttaşlar erginlere karşı yapılan uygulamaları görür ama maalesef bunu pek göremez” diye konuştu.

“NEMLİ VE YAĞIŞLI HAVADA SİNEK ARTAR”

Ziraat Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Hakan Çakıcı, bu yıl çok farklı bir durumun yaşandığını belirterek İzmirlilerin balkona bile çıkamayacak duruma geldiğini vurguladı. Çakıcı, “İklim değişikliği çok ciddi bir problem. Bu hafta başına kadar hava nemli, yağışlı ve mevsim normallerinde değildi. Sineklerin, böceklerin ve tarım alanlarındaki hastalıkların sevdiği ortamlar bunlar. Nemli, yağışlı ve sıcak havalarda bunların hepsi artar. Halk sağlığına uygun ilaçlar ile sivrisineklerin üreme kaynaklarını bulup oraların ilaçlanması gerekiyor. Belediye bunu yapmaya çalıştığını açıklıyor ama sadece bu ilaçlama da yetmez. Su birikintileri çok önemli. Kent içindeki kanalların sürekli olarak temiz tutulması gerekir” dedi.

İzmir Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Yüce Ayhan, “İklim krizinden dolayı daha önce Türkiye’de bulunmayan yeni sinek türleri görülmeye başlandı. Bu sineklerin bir kısmının sarı humma ve sıtma gibi hastalıkların taşıyıcısı oldukları biliniyor. Bu türler geçmiş yıllarda bazı hastalıkları ortaya çıkarmıştı ancak şu ana kadar ciddi bir hastalık yaygınlığı ve şikâyeti gelmedi. Türkiye’de görülen farklı türlerin takibinin yapılması gerekiyor. Halk sağlığı açısından sineklerle mücadele etmek önemli. Belediyeler ilaçlamaların devam ettiğini açıklıyor. Yurttaşların kişisel olarak sineklerle temastan kaçınması önemli” diye konuştu.