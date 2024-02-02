İklim krizine karşı güç birliği oluşturuldu

BirGün EGE

Buca Belediyesi’nin öncülüğünde iklim krizine karşı ortak bir mücadele geliştirmek için Türkiye’nin dört bir yanından ve Almanya’dan belediyelerin paydaşı olduğu “İklim Değişikliği İle Mücadelede Biz de Varız” çalışması başlatıldı.

Buca Belediyesi’ne bağlı AR-GE Müdürlüğü Sürdürülebilirlik ve İnovasyon Merkezi tarafından hayata geçirilecek projenin açılış toplantısı Buca Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Buca Belediye Başkan Yardımcısı Hatice Güral, “Bundan sonra yaşadığımız kentin iklim değişikliği mücadelesine bir nebze olsun katkı sunabilecek olursam bu benim için bir övünç kaynağı olacaktır” dedi. İklim Değişikliği İle Mücadelede Biz de Varız projesi kapsamında, katılımcı belediyelerin iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini azaltmaya ve uyuma yönelik kapasite geliştirme çalışmaları ile savunmasız yerel halkın, özellikle iklim değişikliğinden en fazla etkilenen çocuk, genç ve kadınların farkındalığını artıracak faaliyetler gerçekleştirilmesi amaçlanıyor.