İlk kez okul sıralarına oturdular

BirGün EGE

Göksu Mahallesi’nde hizmet veren Buca Belediyesi Cemal Yetginer Etüt, Meslek ve Sanat Atölyesi’nde, Buca İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle açılan okuma yazma kursları bu yıl da büyük ilgi gördü.

Ailevi nedenler ve maddi imkânsızlıklar yüzünden hayatlarında hiç okula gidemeyen kadınlar, kurslar sayesinde ilk kez okul sıralarına oturmanın mutluluğunu yaşadı. Kursun parmakla gösterilen öğrencilerinden 76 yaşındaki Arzu Altay, en büyük isteğinin kimseye muhtaç kalmadan hareket etmek olduğunu söyledi. Kendisine gelen eleştirilere de aldırmadığını belirten Altay, “Bir arabaya bineceğim, sormak zorunda kalıyordum ama okumam olsa kimseye sormadan kendim binip gideceğim. ‘Hangisi daha iyi?’ diye sordum beni eleştirenlere; okumak mı, okumamak mı” dedi. Okuryazarlığın kendisi için büyük önem taşıdığını vurgulayan 54 yaşındaki Günay Ergin de, “Okumayı bilirsen her şeyi bilmiş olursun. Örneğin hastaneye gidiyorum, hangi doktorun odasına gireceğimi artık kendim biliyorum. Bundan güzel ne olabilir ki” dedi.