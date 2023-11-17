İmzalar can dostlar için

BirGün EGE

Gaziemir Belediyesi, Hayvan Arama Kurtarma Derneği ile imzaladığı protokolle, can dostlar için yeni bir iş birliği yaptı.

Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda ile Hayvan Arama Kurtarma Derneği Başkanı Sibel Altun’un imzaladığı protokol kapsamında, yaşanacak afetlerde, kurtarılacak hayvanların tedavisi, geçici bakımı, sahiplerinin bulunması ya da yeniden sahiplendirilmesi konusunda iş birliği yapılacak.

Protokol çerçevesinde HAKTİM, belediye personellerine, öğrencilere ve ilçe halkına yönelik bilinçlendirme seminerleri düzenleyecek.

Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, “İmzaladığımız protokolle, can dostlarımız için yeni bir hizmeti başlatmış olduk. Protokol kapsamına göre yaşanacak afetlerde, kurtarılacak hayvanların tedavisi, sahiplendirilmesi konusunda dernekle iş birliği yapacağız" dedi.