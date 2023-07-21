İpekböcekçiliği kadın üreticilerle canlandı

BirGün EGE

Menteşe Belediyesi ve Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin geçen yıllarda yaptığı protokol çerçevesinde ipekböcekçiliği yetiştiriciliği Menteşe’de yeniden hayat buldu.

45 günlük bir emeğin ürünü olan kozaların ipeğe giden yolculuğunda bölgenin yeniden ipek sektöründe canlanması hedefleniyor.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş ipekböceği hasadı hakkında yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

“Bayır ve Yeşilyurt mahallelerimizdeki ipekböceği besleme evlerinde kadın üreticilerimizin ellerinde yeniden canlanan ipekböcekleri kozaya dönüştü ve hasadı yapıldı. Kadın üreticilere 600 bin ipekböceği verdik. Şu an Bayır ve Yeşilyurt mahallelerimizdeki kadın üreticilerimizin ellerinde yeniden canlanan ipekböcekleri kozaya dönüştü ve hasadı yapıldı.

Menteşe’de bir zamanların en önemli geçim kaynaklarından olan ipekböcekçiliği yetiştiriciliği kadın üreticilerin ellerinde yeniden hayat buldu. İpek böceği yetiştiriciliği ile kadın üreticilerimize destek olarak, bölgede yeni bir gelir kapısı sağladık. Özellikle gençlerimizin ve kadınların ipekböcekçiliği üretimi yapıyor olması bizleri çok mutlu ediyor. Bölgemizin yeniden ipek sektöründe canlanmasını ve kırsal kalkınmanın oluşmasını hedefliyoruz."