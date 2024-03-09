İrfan Önal: Yurttaşların yanında olacağız

BirGün EGE

CHP Bayraklı Belediye Başkan adayı İrfan Önal, Yamanlar Mahallesi’nde esnafla buluştu. Mahalle esnafını ziyaret eden Önal, talepleri dinlerken göreve geldiklerinde hayata geçireceği projelerden de bahsetti.

Önal, “Adalet mahallemizde hızlı bir şekilde revizyon imar planı çalışmalarımızı yaptık. Bütün bu alanların planlamaları bitti. 30 Ekim depreminin en ağır faturasını Bayraklı ödedi. Geçmiş mevzuatları da inceleyerek, kazanılmış bütün hakların iadesiyle ilgili çalışma yaptık. Yüzde 30 inşaat alanı azalacak vatandaşlarımızın hakları korunması için Büyükşehir ve Bayraklı belediyemiz ile garanti altına aldık. Geçmiş hakları sağlamlaştırdık” dedi. Yurttaşların yanında olacağının altını çizen Önal, “Ekonominin sebebi biz değiliz ama hep birlikte bu zorlukların üstesinden dayanışmayla üstesinden geleceğiz. Bu yoksulluğun sebebi 22 yıldır ülkeyi yöneten AKP’dir." dedi.