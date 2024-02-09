İşbirliği çağrıları sonuçsuz kaldı

Türkiye Yardım Severler Derneği'nin 30 yıldır işlettiği İzmir'in Karabağlar Semti'ndeki Dr. Kemal Tarım Dinlenme Evi kapatılıyor. 79 yaşlının barındığı dinlenme evinin yeni yeri için yetkililerden destek bekleniyor ancak kimse çağrılara yanıt vermiyor.

BirGün EGE

İzmir’in Karabağlar ilçesinde faaliyet gösteren Türkiye Yardım Severler Derneği (TYSD) İzmir Şubesi tarafından işletilen Dr. Kemal Tarım Dinlenme Evi, depreme karşı riskli yapı olması nedeniyle faaliyetine son veriyor.

İzmir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, bakım evinin güçlendirmesinin yapılması veya yeniden inşa edilene kadar kapatılması gerektiğini belirten bir yazı gönderdi. Ancak, 3 ay içinde kapatılmazsa il müdürlüğü tarafından kapatılacağı bildirildi.

Huzurevinin Ekim 1983’ten bu yana kâr amacı gütmeksizin kamu yararına hizmet verdiğini belirten TYSD İzmir Şubesi Başkanı Tevhide Erkuloğlu, “Hâlihazırda 79 yaşlıya bakım hizmeti veren huzurevimiz 30 Ekim 2020 tarihinde yaşanan İzmir depremi sonrasında hasar aldı. Sakinlerimizin can güvenliğini koruma endişesiyle yaptırdığımız analiz raporu sonucunda ise binamız riskli olarak tanımlandı. Akabinde ise vakıf yönetim kurulumuz binanın güçlendirilmesi ve yeniden yaptırılması yönünde paydaş kurum ve kuruluş arayışına girerek Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer ve bakanlığa bağlı Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile görüşmeler gerçekleştirdi.” dedi.

Erkuloğlu, “Vicdani sorumluluğumuz gereği bakım faaliyetlerinin durdurulması kararını aldık. Öyle ki, risk altındaki bir binada bakım hizmeti sunmamız mümkün değildir. Ancak hizmetimize ara vermeden devam etmek en öncelikli hedefimizdir. Bu sebeple İzmir Büyükşehir Belediyemizden ve Valiliğimizden beklentilerimiz var. Belediyemize ait Gürçeşme semtinde yer alan eski huzurevi binalarının bize tahsis edilmesi, bir dönem depremzedelere tahsis edilen Hilton Oteli’nin binamız yenilenene kadar bize açılması ya da valilik tarafından uygun bir yer tahsis edilmesi durumunda huzurevi hizmetimizi devam ettirmek istiyoruz” diye konuştu.

Huzurevi Müdürü Turan Başkaya da “Binayı hızlıca boşaltmamız gerekiyor ama şimdiye kadar bizimle yer konusunda hiç kimse iletişim kurmadı. İzmir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü korunmaya muhtaç statüsünde olan 13 yaşlımızı tahliye edip kendilerine bağlı kurumlara alıyor. Bazı yaşlılarımızı da aileleri alıp götürdü ancak yaklaşık 30 kişi burada kalıyor. Bu binanın ısınması, elektriği ve suyu kesilecek. Personel işten ayrılıyor. Dolayısıyla onların mağdur olmaması için kalabilecekleri bir yer arıyoruz.” ifadelerini kullandı.