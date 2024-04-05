İşçiler DEÜ Hastanesi inşaatında iş bıraktı

BirGün EGE

Aliağa’da Dokuz Eylül Üniversitesi Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi şantiyesinde Özsoy İnşaat bünyesinde çalışan inşaat işçileri, verilmeyen ücretleri ile insan onuruna aykırı barınma ve beslenme koşullarını protesto etmek için iş bırakma eylemi başlattı. İş bırakma eylemi başlatan işçiler, bir basın açıklaması da düzenledi.

Açıklamada, “Bizler İnşaat ve Yapı İşçileri Sendikası üyeleri olarak İzmir Aliağa’da 9 Eylül Üniversitesi Aliağa Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi şantiyesinde Özsoy İnşaat bünyesinde çalışıyoruz. İnşaat işçileri olarak sürekli geciken ücret ödemelerini, insan onuruna aykırı barınma, ısınma ve beslenme gibi koşulları protesto etmek için bugünden itibaren ödenmeyen ücretlerimizi almak için yasal hakkımız olan greve başlıyoruz. Buradan tüm yetkilileri göreve davet ediyoruz. Böyle bir dönemde İnşaat işçisine ihtiyaç varken bizi hâlâ kölelik koşullarında çalıştıran inşaat patronlarına sesleniyoruz. İnşaat işçisi köle değildir. Ücret haktır, gasp edilemez! Emekten, işçiden yana olan herkesi bu eyleme destek vermeye, duyarlı olmaya çağırıyoruz. İnşaat işçisi köle değildir” ifadelerine yer verildi.