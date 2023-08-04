İsmail Sivri ölümünün 16’ncı yılında anıldı

BirGün EGE

Türkiye Gazeteciler Federasyonu Kurucu Başkanı ve İzmir Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı, gazeteci yazar İsmail Sivri, Alsancak’ta anıtı önünde ölümünün 16’ıncı yıldönümünde törenle anıldı.

Törende İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi, şu ifadeleri kullandı: “16 yıldır yürekten anılıyorsan efsanesin demektir. Özgür kalmak, bağımsız haber yapmak için direniyoruz ve direneceğiz. Çünkü gücümüzü bağımsızlık meşalesini yakan Hasan Tahsin’den, izinden gitmeye ant içtiğimiz Mustafa Kemal Atatürk’ten alıyoruz. İsmail Sivri’nin felsefesini yaşatmak boynumuzun borcu.” Konak Belediye Başkanı Abdül Batur da, “16 yıl geçmesine rağmen bir meslek liderinin unutulmaması önemli. İsmail Sivri de çocuklara düşkünlüğü ile iz bırakmış bir büyüğümüz. adını yaşatabilmek için elmizden geleni yapacağız” dedi. Babası İsmail Sivri’yi anlatan İsmail Sivri’nin kızı Hikmet Sivri Gökmen de “Babamın anıtının olduğu sokakta oturuyorum. 16 yıldır köşede babam var diyorum. 48 yıl bir babadan öte, dost arkadaş, bir babanın kızı olmak bambaşka bir duygu.”