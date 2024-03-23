İsrail’e karşı bilim insanlarının samimiyet sınavı ve AKP iktidarının rolü: Bilim, savaş karşıtıdır

Avrupa Yerbilimleri Düzenleme Kurulu Rusya ve Belarus’lu bilim insanlarına katılım için sınırlama ve yaptırım uygulama kararı aldı. Filistin halkına soykırım uygulayan Siyonist İsrail’e karşı değil, Rusya ve Belarus’ta görev yapan bilim insanlarına uygulama kararı kabul edilemez.

Doç. Dr. Savaş KARABULUT

Prof. Dr. Mualla CENGİZ

Bu yıl 14-19 Nisan tarihleri arasında yapılacak Avrupa Yerbilimleri Birliği (EGU: European Geoscience Unions) Genel Toplantısı, yer, uzay ve gezegenlere yönelik yapılan bilimsel çalışmaların sunulacağı Avrupa’nın en büyük kongrelerinden birisidir. Bu toplantı uzun dönemdir Viyana’da yapılmakta olup, dünyanın farklı coğrafyalarından katılan onbinlerce bilim insanının akademik çalışmalarını sunduğu, eğitimlerin alındığı ve bilimsel tartışmalarının yaşandığı önemli bir buluşma ortamıydı. Ta ki; iki yıl öncesine kadar!

İki yıl önce NATO, AB ve ABD eliyle Ukrayna üzerinden Rusya’ya karşı başlatılan “çerçeveleme savaşı” sonrası ise tüm bu güçler eliyle sadece savaş çıkarılarak değil, kanlı düşüncelerini bilim insanlarının akademik toplantılarına kadar uzatacak birtakım uygulamalara başlanmıştır. Bu uygulamalardan sonuncusu ise EGU toplantısına katılım engeli getirilen bilim insanları üzerine alınan karar olmuştur... Avrupa Yerbilimleri (EGU) düzenleme kurulu bu sene aldığı kararla; bu bilimsel toplantıya katılım için bir sınırlama ve yaptırım uygulama kararı almıştır. Bu kararı ise günümüzde Filistin halkına soykırım uygulayan Siyonist İsrail’e karşı değil, Rusya ve Belarus’da görev yapan bilim insanlarına uygulama kararı vermiştir. Bilimsel bir toplantıda “dil, din, cinsiyet, ırk, mezhep, renk, etnik köken” ayrımı yapmadığını iddia eden sözde demokratik AB senatosunun yaptırım kararını gerekçe gösteren EGU düzenleme kurulunu öncelikle şiddetle kınıyoruz.

KONGREYİ BOYKOT EDERİZ

Biz önce EGU yönetimine, komşu ve müttefik olduğumuz dost ülkelerin bilimsel akademik kurullarına hazırladığımız mektubumuzu gönderdik. Ardından Dış İşleri Bakanlığı, Avrupa Birliği masası, TÜBİTAK, YÖK, ÜAK vb. kurumlarımıza da kararımızı bildirdik ve kendilerine de bu mektubumuzu e-mail ile ulaştırdık. Ancak yerli ve yabancı hiçbir kurumdan olumlu veya olumsuz bir geri dönüş alamadık. Bu da bizim bilim insanlarına son çağrımızdır: Gelin daha yaşanabilir, sürdürülebilir ve barış içinde bir dünyayı birlikte kurmak için biz Anadolu Coğrafyasında yaşayan bilim insanları olarak bu kongreyi boykot edelim ve bu konuda ülkeyi yönetenlerin de bu kararımızın arkasında durarak, bir ilke kararıyla EGU toplantısını, AB yaptırımını kınayıp, Filistin davasında kimin samimi olduğunu gelin hep birlikte gösterelim.

AB senatosu ve EGU düzenleme kurulunun bu kararına karşı, biz Anadolu Coğrafyası’nda yaşayan bilim insanlarının bu ayrımcı tutum karşısında alacağı tavrı ise önemli bir samimiyet sınavı olarak görüyoruz. 30 binin üzerinde kardeşimizin katledildiği durum karşısında, bizler bu karara karşı tepki vermek ve en başta bu kongreye katılmayarak protesto ettiğimizi tüm dünya halklarına/bilim insanlarına duyurmalıyız.

FİLİSTİN’İN YANINDAYIZ

Bu kararımızla İsrail siyonizmine karşı Filistin halkının yanında olduğumuzu göstererek, bilimsel toplantılara NATO gibi bir suç örgütünün karşısında olduğumuzu da göstermiş oluruz. Böyle bir kararı almak istemeyen “samimiyetsiz” bilim insanlarına karşı ise ülkeyi yönetenlerin alacağı bir kararla onları samimiyete davet edeceği bir durumu da oluşturmayı ülkeyi yönetenlerin Filistin meselesi konusundaki samimiyetine bırakıyoruz. Bu konuda ülkeyi yönetenlerle birlikte, bilim insanlarının bir samimiyet sınavından geçeceği aşikardır. Bu noktadan hareketle Filistin soykırımına karşı, Rusya ve Belarus’lu bilim insanlarına değil, Siyonist İsrail’e karşı bir yaptırım alınmasının elzem olduğunu tekrar hatırlatıyoruz. Bilim insanlarına karşı ayrımcılık yapmayın. Bilim, savaşa karşıdır. Kınayacağınız veya yaptırım uygulayacağınız bir ülke varsa o da Siyonist İsrail’dir. İsrailli bilim insanlarına değil, yönetimine karşı bir kınama yayınlamalarını ise tekrarlıyoruz. Bizlerin göstereceği iradeli duruş ise bu nokta belki de bir kırılmanın ve Filistin ile dayanışmanın da bir ışığı olacaktır. Biz bilim insanları olarak Barış içinde bir dünya mümkün iken, Filistin halkını katleden Siyonist İsrail’i durdurma çağrımızı tüm bilim insanlarına yineliyoruz. Gelin hep birlikte EGU toplantısını protesto ederek, dünyayı güzelleştirelim.

HAZIRLADIĞIMIZ MEKTUP

EGU Toplantı Düzenleme Kurulu, Meclis, Komite ve Bilim Dalı Üyelerine Açık Mektup:

Özel not olarak paylaşılan, “Günümüzdeki AB yaptırımına uygun olarak, EGU olarak Rusya ve Belarus Enstitülerinden ve bankalarından EGU24’e kayıt, özet gönderimi veya herhangi diğer ücretlerin ödenmesini kabul etmeyeceğiz” açıklamasının; insan haklarını, bilimsel özgürlükleri, düşünce ve seyahat özgürlüğünü askıya alan bilim dışı bir tavır görüyoruz.

Kararınızı bir kez daha gözden geçirmenizi talep ediyoruz. Aksi durumda bilimin evrenselliğini reddeden bu anlayışa karşı, tepkimizi de sizlere bildirmek istiyoruz.

Bu mektubu yazan ve aşağıda isimleri bulunan bilim insanları olarak Rusya ve Belarus Enstitülerinde görev yapan bilim insanlarının toplantıya katılımını yasaklayan kararınızı öncelikle kınıyoruz. Kararınızın Bilim Dünyası için uygun bir karar olmadığını ve sadece siyasi bir yönlendirmeden ibaret olduğunu da düşünüyoruz. Bu nedenle öncelikle ve ivedilikle aşağıdaki iki sorumuzu yanıtlamanızı bekliyoruz.

1) Avrupa Yerbilimleri Yönetim Kurulu ve diğer kurullarındaki düzenleme üyelerinin neden İsrail’in Filistin’de yaptığı katliamı ve insanlık suçuna karşı bir yaptırım uygulayıp uygulamadığını bilmek istiyoruz?

2) Rusya’nın müdahalesine karşı ortada savaş nedeniyle işlenmiş bir insanlık suçu varsa, buna neden olan ülke için bu ayrımcı kararın alındığı halde, benzer bir yaptırımı İsrail Devletine neden uygulamıyorsunuz?

Avrupa Birliği ve/veya EGU24 yönetim kurulu üyesi olarak sizler bu planlı katliam hakkında ne bir karar ve ne de İsrail ile ilgili bir yaptırım kararı uygulamıyorsunuz. Bizler Filistin Halkının sesi olarak, Yerbilimleri (Jeofizik, Jeoloji, Jeodezi, Maden ve ilgili tüm diğer meslek odaları) Topluluklarımıza sizin aldığınız karara karşı gerçek yaptırımı uygulayacağımızı bildiriyoruz. Ayrıca ülkemizde İsrail ile yapılan ortak projelerin de askıya alınması gerektiğini düşünüyoruz.

*Gebze Teknik Üniversitesi

** İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa