İZDENİZ’den kapı vizesi kolaylığı

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZDENİZ, deniz turizmini canlandırmak için İzmir-Midilli arasında seferler başlattı. Kapı vizesi için yapılması gereken işlemler açıklandı. Vize için 5 gün önceden başvuru gerekiyor.

BirGün EGE

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZDENİZ A.Ş. tarafından başlatılan İzmir-Midilli seferlerine bu yıl kapıda vize uygulamasıyla ilgi artıyor. Seyahat süresi boyunca yolcuların güvenli ve konforlu seyahat edebilmesi için çalışmaları koordine eden İZDENİZ A.Ş., kapıda vize uygulamasında da yolcuların işlemlerini kolaylaştıracak.

Kapıda vize uygulaması ile seyahat edecek yolcuların, başvuru öncesi İZDENİZ Satış Ofisi’ni “0552 035 88 60” numaralı telefondan arayarak randevu alması gerekiyor. Kapı vizesi başvurusu yapacak yolculara ait istenilen tüm evrakların eksiksiz bir şekilde Midilli Adası’na geçiş tarihinden en geç 5 gün önce İZDENİZ Satış Ofisi’ne iletilmesi isteniyor.

Kapı vizesi için gerekli belgeler ise şöyle; 2 adet renkli biyometrik fotoğraf, Arkalı önlü kimlik kartı fotokopisi, Pasaport fotokopisi (Resimli sayfa, eski vizeler ve son vizenin alınış tarihinden itibaren giriş çıkışları gösteren sayfaların fotokopileri olmalıdır. Pasaport geçerlilik süresi 3 ay 7 günden az, (10 yıldan eski olmamalıdır), ödemesi yapılmış otel rezervasyon belgesi (Rezervasyon belgesinde vize alacak kişilerin isimleri yer almalıdır), gidiş ve dönüş tarihlerini gösteren vapur biletleri (Dönüş bileti açık tarihli kabul edilmemektedir), telefon, meslek ve ikametgâh bilgisi (Gönderilen evrak dosyasının içerisine not olarak düşülmesi yeterlidir), Eksiksiz, büyük harfle ve okunabilir olarak doldurulmuş ve son sayfası mavi kalem ile imzalanmış Kapı Vizesi Başvuru Formu.

2 GEMİYLE 41 SEFER

Başvuru evraklarını eksiksiz tamamlayan yolcular, kişi başı 80 Euro olan kapı vizesi ücretini şahsi olarak İZMİR MARİNA-İZDENİZ Satış Ofisi’ne hafta içi 09.00 ile 17.00 saatleri arasında teslim etmesi gerekiyor.

0-18 yaş grubu çocuklar için aynı evraklar geçerli, vize ücreti ise kişi başı 20 Euro. Kapı vizesi en fazla 6 gece, 7 gün ve tek girişli olarak verilebiliyor. Sadece bilet alınan adada geçerli, aynı vize ile başka adaya geçiş yapılamıyor.

İzmir-Midilli 2024 yaz dönemi seferleri 3 Mayıs 2024’te başlayacak, 27 Eylül 2024’te bitecek. 20 yılı aşkın bir sürede İzmir Limanı’ndan hareket ederek uluslararası sularda ilk bayrak dalgalandıran yolcu gemisi olma özelliğini taşıyan İhsan Alyanak Gemisi’ne bu yıl İZDENİZ’in ikinci yüksek hızlı gemisi Prof. Dr. Aziz Sancar Gemisi eşlik edecek.

Bu yıl sefer sayısı yüzde 143 artırılarak sezon boyunca 41 sefer yapılacak. Artan talep doğrultusunda konulacak ek seferlerle bu sayı artabilecek. Seferler, her çarşamba ve cuma saat 08.30’da İzmir Alsancak Limanı’ndan gidiş, her cuma ve pazar ise saat 17.00’de Midilli Limanı’ndan dönüş şeklinde olacak. Midilli Limanı’ndan İzmir Alsancak Limanı’na uzaklık 64 deniz mili. Hava ve deniz koşullarına bağlı olarak yolculuk 2 saat 30 dakika sürecek.

2024 yılı bilet fiyatları, cuma hareketli seferlerde (cuma gidiş-pazar dönüş) 0-7 yaş tek yön 5 Euro, gidiş-dönüş 8 Euro, 8-18 yaş tek yön 22,5 Euro, gidiş-dönüş 34 Euro, tam bilet tek yön 45 Euro, gidiş-dönüş 68 Euro olacak şekilde belirlendi. Çarşamba hareketli seferlerde bilet ücretleri ise (çarşamba gidiş-cuma dönüş) 0-7 yaş tek yön 5 Euro, gidiş-dönüş 8 Euro, 8-18 yaş tek yön 20 Euro, gidiş-dönüş 30 Euro, tam bilet tek yön 40 Euro, gidiş-dönüş 60 Euro olacak şekilde belirlendi.