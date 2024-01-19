İZKİTAP baharda Kültürpark’ta

İZKİTAP-İzmir Kitap Fuarı, bu yıl Fuar İzmir’in yanı sıra festival tadında bir organizasyonla Kültürpark’ta da gerçekleştirilecek. Fuar 19-28 Nisan arasında Kültürpark’ta yapılacak.

BirGün EGE

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, İZFAŞ ve SNS Fuarcılık iş birliği ile önceki ay Fuar İzmir’de gerçekleştirilen İZKİTAP-İzmir Kitap Fuarı, bu yıl Fuar İzmir’in yanı sıra Kültürpark’ta da okuyucuyla buluşacak. Yüzlerce yayınevi, sahaf, plakçı ve kurumun katılacağı İzkitapfest; Lozan’dan 26 Ağustos’a ve Kaskatlı Havuz’dan Montrö’ye Kültürpark’ın tüm açık alanlarına yayılarak doğayla iç içe bir edebiyat buluşmasına ev sahipliği yapacak. İzkitapfest, sadece kitap alışverişi için değil, aynı zamanda birçok etkinlikle de her yaştan ziyaretçisine dolu dolu eşsiz bir deneyim sunacak. Edebiyat dünyasının birbirinden önemli isimleri gerçekleştirecekleri imza ve söyleşilerde deneyimlerini paylaşırken; konserler, atölye çalışmaları, yarışmalar, birbirinden farklı etkinlikler gerçekleştirilecek. İzkitapfest, çocukların ve ebeveynlerinin eğlenceli ve öğretici bir ortamda vakit geçirmelerine imkân tanıyacak.

19-28 Nisan arasında gerçekleştirilecek İzkitapfest, sadece kitap alışverişi ve imza günleri için değil, aynı zamanda ailece katılıp keyifli alınabilecek bir festival deneyimi sunacak. İzkitapfest’te 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na özel etkinlikler de gerçekleştirilecek.

ONUR KONUĞU YAZARI AHMET ÜMİT

İZELMAN A.Ş. ve KOSGEB desteğiyle yazar ve yayıncılarla kitapseverleri bir araya getirecek, sektörü buluşturacak İzkitapfest’in onur konuğu, özellikle polisiye türdeki eserlerin usta ismi, Türk edebiyatının önemli isimlerinden yazar Ahmet Ümit olacak. Fuarda, Ahmet Ümit’in yaşamı ve eserleri üzerine, kendisinin de katılımıyla söyleşi düzenlenecek. Fuarda, birbirinden değerli; yüzlerce yazar, şair, çizer, imza günleri ve söyleşilerle okurlarıyla bir araya gelecek. İzkitapfest’i, 10 gün boyunca yüz binlerce kitapseverin ziyaret etmesi bekleniyor. Fuarla ilgili katılımcı yayınevleri, etkinlik, söyleşi, imza günü takvimi ve daha fazla bilgi https://www.kitapizmir.com/ adresinde yer alacak.

Geçen yıl 28 Ekim-5 Kasım arasında Fuar İzmir’de gerçekleştirilen İZKİTAP-İzmir Kitap Fuarı’nı, 351 bin 413 kişi ziyaret etti. 9 günlük fuarda kitapseverler; 722 imza etkinliği ve 87 söyleşi ile kitaplarını imzalatıp yazarlarla buluşurken, fuarın onur konuğu şair ve yazar Birhan Keskin oldu. İZKİTAP bu yıl 26 Ekim-3 Kasım 2024 arasında yine Fuar İzmir’de, yayınevleri ve edebiyat dünyasının birbirinden değerli isimlerini 3. kez kitapseverlerle buluşturacak.