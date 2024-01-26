İzmir Barosu-Filistin Barosu bir araya geldi

BirGün EGE

İzmir Barosu ile Filistin Barosu arasında ekim ayında İzmir'de yapılması kararlaştırılan toplantının bölgede başlayan savaş nedeniyle ertelenmesinin ardından baro başkanları çevrimiçi toplantıda buluştular. Filistin Barosu Başkanı Av. Fadi Abbas İzmir Barosu ile 2019’da başlayan ve Filistin Barosu yöneticilerinin İzmir'i ziyaretleriyle devam eden sürecin kendileri açısından önemli olduğunu belirterek İzmir Barosu’na teşekkürlerini iletti.

Abbas sözlerini şöyle sürdürdü: “Gazze'de yaşanan bir soykırımdır. Baromuzun Gazze'deki merkez binası bombardıman sonrası yerle bir edildi. Diğer birimlerimiz de kullanılamaz hale getirildi. 60'ın üstünde avukat meslektaşımız İsrail saldırısı sonrası can verdi. İzmir Barosu’nun Filistin Barosu'na verdiği desteğe teşekkür ediyoruz. Teknik altyapısı oluşturulduktan sonra İzmir Barosu heyetini Filistin'de görmekten mutluluk duyacağız.” İzmir Barosu Başkanı Av. Sefa Yılmaz ise, “Filistin ile Türkiye'nin kardeşliği bugüne has bir durum değil. Onlarca Türkiyeli devrimci Filistin halkının özgürlüğü için kardeş Filistin topraklarında canlarını verdi. Biz dün olduğu gibi bugün de Filistin halkının haklı mücadelesinin yanındayız” dedi.