İzmir İtfaiye’den öncü bir adım

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Toros Yangın ve Doğal Afet Eğitim Merkezi’ni uluslararası sertifikalı yangın eğitimlerinin düzenleneceği bir merkeze dönüştürmeye hazırlanıyor.

BirGün EGE

Türkiye’ye örnek pek çok çalışma ve başarıya imza atan İzmir İtfaiyesi, endüstriyel yangınla mücadele alanında hem ülkeye hem dünyaya öncü olacak önemli bir adım daha attı. Toros Yangın ve Doğal Afet Eğitim Merkezi’nde birçok özel şirket, kurum ve kuruluşa; tünel, sanayi, endüstriyel, bina ve araç yangını gibi konularda eğitim veren İtfaiye Dairesi Başkanlığı, bu eğitimleri uluslararası boyuta taşımak için kolları sıvadı. Uluslararası Endüstriyel Acil Durum Hizmetleri Yönetimi Örgütü (JOIFF) akreditasyonuna sahip eğitim merkezi olmak için harekete geçen İtfaiye Dairesi Başkanlığı, bu alanda verilen eğitimlere katıldı.

UYGULAMALI EĞİTİM

İlk etapta 19 kişiden oluşan eğitimci ve itfaiye personeli 11 yangınla mücadele ve 5 endüstriyel kurtarma eğitim istasyonunda uygulamalı eğitimden geçti. Endüstriyel tesislerde acil durumlara müdahale konusunda yetkin çalışan yetiştirmenin hedeflendiği eğitimlerde, yangın türlerine karşı strateji, teknik, yangın teçhizatının kullanımı, ekipman tanıtımı, ekip oluşturma ve ekip koordinasyonu gibi konularda eğitim alan İzmir İtfaiyesi ekipleri endüstriyel yangınla mücadele bilincini ve becerilerini ileri seviyeye taşıdı.

Yüzden fazla senaryo ile uygulamalı eğitimi başarıyla tamamlayan itfaiye personeli, sertifika almaya hak kazandı. Türkiye’de kamu kurumları arasında ilk kez İzmir itfaiyesi, bu eğitimi almış oldu. Haziran ayında ikinci bir grup daha eğitim alarak sertifikalarını alacak. Akreditasyon süreci; eğitim müfredatı ve eğitim tesisinin incelenmesi ile sürecek JOIFF akreditasyonu alındığında Toros Yangın ve Doğal Afet Eğitim Merkezi uluslararası sertifikalı endüstriyel yangın eğitimlerinin verildiği bir merkeze dönüşecek.

Uluslararası Endüstriyel Acil Durum Hizmetleri Yönetimi Örgütü JOIFF, 1990 yılında Birleşik Krallık’ta rafinerilerde yangın uzmanı kişiler tarafından edinilen tecrübelerin ve yangından korunma konularındaki bilgilerin paylaşımını yapmak amacıyla kuruldu. İtfaiyeciler için eğitim prosedürleri geliştiren JOIFF, bu eğitimleri vermeye yetkin, hem donanımı hem de eğitmen kaynağı olan eğitim merkezlerine akreditasyon veriyor.