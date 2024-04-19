İzmir Kitap Fuarı bu yıl festival tadında

İZKİTAP - İzmir Kitap Fuarı, 19-28 Nisan 2024 tarihleri arasında Kültürpark’ta festival gibi bir organizasyonla gerçekleştirilecek. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerine de ev sahipliği yapacak İzkitapfest’in ana teması ise “Çocuk Edebiyatı” olarak belirlendi.

BirGün EGE

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde İZFAŞ ve SNS Fuarcılık iş birliği ile düzenlenen İZKİTAP - İzmir Kitap Fuarı, 19-28 Nisan arasında festival gibi bir organizasyonla Kültürpark’ta okuyucularla buluşuyor. Girişin ücretsiz olacağı İzkitapfest, saat 10.00 ile 21.00 arasında ziyaret edilebilecek.

350’ye yakın yayınevi, 50’ye yakın sahaf ile onlarca kurumun katılacağı İzkitapfest; Lozan’dan 26 Ağustos’a, Kaskatlı Havuz’dan Basmane’ye ve Atatürk Açıkhava Tiyatrosu’na kadar Kültürpark’ın tüm alanlarına yayılarak doğayla iç içe bir edebiyat buluşmasına ev sahipliği yapacak.

İzkitapfest, sadece kitap alışverişi için değil, aynı zamanda söyleşiler, dinletiler, yarışmalar, konserler ve imza günleri ile ziyaretçileri için tam bir kültür şölenine dönüşecek. Yazar, şair, çizer, gazeteci, edebiyat dünyasının birbirinden önemli 800’den fazla ismi, düzenlenecek binin üzerinde imza etkinliği ve söyleşi ile deneyimlerini paylaşacak. Sivil toplum kuruluşları ve bu kuruluşlar bünyesinde yer alan yazarlar da özel olarak düzenlenen alanda okuyucuları ve İzmirli kitapseverlerle buluşacak. Sahaf sokağı ile Türkiye’nin en geniş sahaf katılımına da ev sahipliği yapacak fuarda, özel kitap müzayedesi de gerçekleşecek.

AHMET ÜMİT ONUR KONUĞU

İzkitapfest’in “Onur Konuğu” yazarı ise Türk edebiyatının önemli isimlerinden Ahmet Ümit. Fuarda, Ahmet Ümit’in yaşamı ve eserleri üzerine, kendisinin de katılımıyla 20 Nisan saat 15.00’te Atatürk Açıkhava Tiyatrosu’nda bir söyleşi de düzenlenecek. Ahmet Ümit, söyleşi sonrası kitaplarını da imzalayacak.

MACERA OYUNU

Aynı zamanda Ahmet Ümit’in “Sultan’ı Öldürmek” romanından esinlenerek gizem dolu macera oyunu yine İzkitapfest kapsamında katılımcılarla buluşacak. “Başkomser Nevzat’ın Macerası: Kültürpark’ta Gizemli Serüven” etkinliğine katılan ekipler, Kültürpark'ın gizemli köşelerinde, Başkomser Nevzat'ın önderliğinde, sırları açığa çıkarmak için eğlenceli bulmacaları çözecek ve maceranın tadını çıkaracak. Etkinlik için www.kitapizmir.com adresinden 15 Nisan 2024’e kadar başvuru yapılabilecek. 20 Nisan günü etkinlik sonunda ödül töreni düzenlenecek. Ayrıca fuarda, birbirinden değerli yüzlerce yazar, şair, çizer, imza günleri ve söyleşilerle okurlarıyla bir araya gelecek. Ahmet Ümit, Ahmet Telli, Ayşe Kulin, Buket Uzuner, Canan Tan, Çağan Irmak, Mahir Ünsal Eriş, Mete Kaan Kaynar, Mine Söğüt, Murathan Mungan, Murat Menteş, Saygı Öztürk, Sema Kaygusuz, Serhan Asker, Şükrü Erbaş, Umut Sarıkaya gibi isimler fuara katılacak.

TARİH KONUŞULACAK

Akın Ersoy, Ersin Doğer, Erkin Başer, Melek Göregenli, Melda Yaman, Murat Tozan gibi İzmirli akademisyenler hem antik çağlardan günümüze kadar kent belleğine katkıda bulunan eserleri hem de dünden bugüne kent tarihini konuşacak. Aynı zamanda, Türkiye Yazarlar Sendikası’nın 50. yılına özel söyleşi de TYS Genel Başkanı Adnan Özyalçıner ve TYS İzmir Temsilcisi Özer Akdemir’in katılımıyla gerçekleşecek. Mülkiyeler Birliği İzmir Şubesi iş birliğiyle “Ahmed Arif'in Hasreti” belgeseli, ilk kez İzkitapfest’te 21 Nisan saat 18.00’de Lozan Sahne’de gösterilecek.

İzkitapfest, aynı zamanda, açık alanda yapılacak en büyük kitap fuarı olma özelliği taşıyacak. İzkitapfest’te 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na özel etkinlikler de gerçekleştirilecek. 10 gün boyunca; çocuklar için konserler, masal anlatımları, bilgi yarışması, pantomim ve illüzyon gibi birçok gösteri ile farklı etkinlikler de fuarda yer alacak.

23 Nisan haftasında Kültürpark’ın her köşesinde büyük bir coşku yaşanacak. Ana teması “Çocuk Edebiyatı” olarak belirlenen fuarda, çim alanda 23 Nisan saat 15.00’te Evrencan Gündüz konseri, Atatürk Açıkhava Tiyatrosu’nda 24 Nisan günü saat 19.00’da Rafadan Tayfa Müzikali, 26 Nisan günü saat 19.00’da Kral Şakir Müzikali, Ahşap Sahne’de 27 Nisan saat 12.00’de Şubadap konseri, saat 15.00’te Çocuk Tiyatrosu ve Masal Saati, saat 20.00’de Siyah Grubu konseri, 28 Nisan günü saat 14.00’te Köy Tiyatroları, saat 15.00’te İMD Ritim Grubu, 16.00’da Future Dans Grubu gösterisi gibi birçok etkinlik düzenlenecek.

İlkbaharda Kültürpark’ın eşsiz doğası içinde festival havasında geçecek İZKİTAP, sonbaharda ise 26 Ekim-3 Kasım 2024 tarihleri arasında Fuar İzmir’de düzenlenecek ve yine yayınevleri ve edebiyat dünyasının birbirinden değerli isimlerini kitapseverlerle buluşturacak.