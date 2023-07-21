İzmir Körfezi’ndeki iyileşme hızlandı

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İZSU Genel Müdürlüğü, ‘Yaşayan Körfez’ programını hızla devam ettiriyor. 11 milyar 95 milyon liralık bütçe ile hayata geçirilen projeler sayesinde Körfez’de iyileşme yaşanıyor.

BirGün EGE

İZSU Genel Müdürlüğü, Körfez’in varlığının devamı ve sürdürülebilirliği için çok sayıda yenilikçi projeye imza atıyor. İZSU, İzmir Körfezi’nin temizlenmesi için uygulamaya koyduğu stratejiyi ‘Yaşayan Körfez’ programı olarak adlandırıyor.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Gelecek kuşakların sağlığı, konforu için temiz bir Körfez yaratabilirsek, kentin cazibesini daha da artıracağız. Koku sorunu tarihe karışacak. Körfez yüzülebilir hale gelecek. Kararlıyız, Körfez’in tamamını yaşayan ve yüzülebilir hale getireceğiz” dedi.

Programın birinci ayağını Körfez’e gelen kirlilik kaynaklarını sıfırlamayı hedefleyen projeler oluşturuyor. İZSU, yağmur suyu hatları ile arıtmaya giden kanalizasyon hatlarını birbirinden ayırarak Körfez’e olan kanalizasyon akışını sıfırlamayı hedefliyor. İzmir’in geçmişte birleşik sistem olarak inşa edilmiş su altyapısı nedeniyle, yağmur ve kanalizasyon suları aynı hatlarda birleşerek doğrudan Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi’ne ulaşıyor. Kurulu altyapı yoğun yağışlarda gelen su miktarını kaldıramadığı için fazla sular savaklar vasıtasıyla Körfez’e akıyor. İZSU, bu hedef doğrultusunda son dört yılda Körfez’e açılan 220 kilometrelik yağmur suyu hattı imalatı yaptı. 270 kilometre yağmur suyu hattının imalatı sürüyor. Yağmursuyu ayrıştırma imalatları, Balçova’dan Çiğli’ye kadar Körfez’in etrafını saran tüm merkez ilçeleri kapsıyor.

BEŞ TEMEL STRATEJİK ADIM

Programın ikinci ayağı ise kent merkezinin arıtma kapasitesini artırmak ve arıtma faaliyetini birden fazla noktaya dağıtmak. Üçüncü ayağı ise arıtma sonrası sürecin etkin yönetilmesi. İZSU arıtma sonrası sürecin doğru ve etkin yönetilmesi için beş temel stratejik adım belirledi. Bu kapsamda, Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi’nin çevresindeki çamur depolama alanları boşaltılacak ve bu alanlarda ekolojik restorasyon uygulanacak. Bu proje için 750 milyon lira bütçe ayrıldı. 2013’te devreye alınan Çiğli Atık Su Arıtma Tesisi çamur çürütme ve kurutma ünitesinde oluşan yıpranma nedeniyle revizyon ve kapasite artışı yapılacak. 800 milyonluk yatırımla, arıtma tesisinin çevresinde çamur birikmesinin önüne geçilecek.

Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi’nden çıkarak iç körfeze dökülen arıtılmış atık suların mevcut deşarj noktası değiştirilecek. 200 milyon lira maliyetle açılacak derivasyon kanalı aracılığıyla, arıtılmış tatlı sular eski Gediz yatağına ve buradan da orta Körfez’e taşınacak. Günlük 605 bin metreküp kapasiteli Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi’nin çıkışına günlük 200 bin metreküp kapasiteli geri kazanım ünitesinin kurulmasıyla kazanılmış atık sular tarımsal ve kentsel sulama için yönlendirilecek. 1 milyar liralık bedelle gerçekleşecek bu yatırım, Körfez kıyılarındaki dalyanların ekolojik restorasyonu ve balık stoklarının yeniden çoğalması için de tarihi bir öneme sahip olacak.

Körfez’e akan derelerin çıkış ağızlarında dip tarama çalışması yapılarak kokuya neden olan malzemeler alandan uzaklaştırılıyor. Bornova Deresi, Bostanlı Deresi, Peynircioğlu Deresi çıkış ağızlarında 420 bin metreküplük tarama çalışması gerçekleştirildi. Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi çıkış noktasında sığlaşan alanda dip tarama çalışmaları da sürüyor. Tarama çalışmalarından çıkan çamurlar, Çilazmak Dalyanı’nın rehabilitasyonu için kullanılacak ve böylelikle Körfez’in balık çeşitliliğinin korunmasına katkı sağlanacak.