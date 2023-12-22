İzmir Limanı da Arap sermayesine

Birleşik Arap Emirlikleri’nin kontrolündeki AD Ports Group’un İzmir Alsancak Limanı’na ortak olacağı iddia edildi. BTS’den Erdal Akyol, limanın satılması durumunda kontrolün 100 yıl sonra yine yabancıların eline geçeceğini vurguladı.

Mahir KANAAT

İktidar, ülkenin en değerli varlıklarını haraç mezat satmaya devam ediyor. 2004’ten bu yana tam 63 milyar dolarlık özelleştirmeye imza atılırken, Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) Türkiye’nin ilk ihracat limanlarından İzmir Alsancak Limanı’na ortak olacağı iddia edildi.

Türkiye’ye 50 milyar dolarlık yatırım yapacağı belirtilen BAE’nin Alsancak Limanı’na talip olduğu bir süredir biliniyor. Reuters’a konuşan kaynaklar, Birleşik Arap Emirlikleri’nin Türk limanından hisse satın almak için anlaşmaya yaklaştığını ileri sürdü. Konuya yakın kaynakların verdikleri bilgiye göre olası anlaşma kapsamında, Abu Dabi Emirliği kontrolündeki AD Ports Group, İzmir limanını işletmek üzere Türkiye Varlık Fonu tarafından kurulacak bir kuruluşa yatırım yapacak. İktidarın gözünü bu kez de TCDD tarafından işletilen İzmir’deki Alsancak Limanı’na dikmesine ise tepki yağdı.

Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası (BTS) İzmir Şube Başkanı Erdal Akyol, “Siyasi iktidar son 20 yıldır kamuya ait taşınmazları, Hazine arazilerini sermayeye tahsis ediyor. Devletin güvencesinde olan her türlü kamusal hizmet özel sermayeye teslim edildi. Limanın Birleşik Arap Emirlikleri’ne verileceğine dair söylentiler artıyor. Ülkemizin en önemli limanlarında devlet kontrolü tamamen özel şirketlere geçti. Limanlar devletin dışarıya açılan kapılarıdır. Evin kapısının yabancılara teslim edilmesi kabul edilemez. Osmanlı döneminde bu liman yabancı devletlerin kontrolündeydi ve Atatürk tarafından millileştirilmişti. Eğer satış gerçekleştirilirse yaklaşık 100 yıl sonra liman yine yabancıların eline geçmiş olacak. Alsancak Limanı’nı özelleştirmek İzmir'e yapılacak en büyük kötülük olacak. İletişimin, ulaşımın, limanların devlet tarafından işletilmesi gerekiyor. Bunlar geçmişi talan etmekten başka bir şey değil. Türkiye'yi parçalamanın bir yoludur. İzmir halkı için de kabul edilemez bir durumdur” dedi.

İZMİR TEK YUMRUK OLACAK

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Alsancak Limanı’nın Birleşik Arap Emirlikleri’ne satılması ile ilgili iddialara tepki gösterdi.

Soyer, “İzmir Limanı İzmirlilere ve her bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşına aittir. İzmir halkının bilgi ve iradesi dışında İzmir Alsancak Limanı’nın satılması asla kabul edilemez. İzmir halkının tek yumruk olacağından hiç kimsenin şüphesi olmasın” dedi.

Soyer şunları söyledi: “Bu topraklar atalarımızın kanlarıyla sulanarak bize emanet edilmiştir. Bu yüzden İzmir Limanı’nın bulunduğu bölgeye ‘Al Sancak’ denir. İktisat Kongresi yüz yıl önce bu liman nedeniyle İzmir’de toplanmıştır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bu liman burada olduğu için Fuarı kurmuştur. Bu limanın satışı, herhangi bir gayrimenkul satışına benzemez. Batırdığınız ekonomiyi toplamak istiyorsanız gençlerimize yatırım yapın, fabrikalar kurun.”

SOL Parti İzmir İl Örgütü de İzmir Limanı’nın Arap sermayesine peşkeş çekilmesine izin vermeyeceğini açıkladı. Yapılan açıklamada, “Yabancı ajans tarafından servis edilen habere göre Birleşik Arap Emirlikleri, İzmir Limanı’na ortak olacak. Varlık Fonu adı altında ülkenin tüm değerlerini yabancılara satan iktidar, ülkenin bağımsızlığına bir darbe daha vurarak İzmir Limanı’nı satmanın peşinde. Bu şehrin devrimcileri, yurtseverleri olarak böyle bir satışa izin vermeyeceğimizi, tüm gücümüzle peşkeşe karşı mücadele edeceğimizi duyururuz” denildi.

MAHKEME TARAFINDAN ENGELLENDİ

Alsancak Limanı, 635 bin metrekarelik alana sahip ve devlete ait olan en büyük konteyner limanı. TCDD verilerine göre liman, yılda 1,2 milyon konteynere ve 1,4 milyon kuru yüke ev sahipliği yapabiliyor. Limanın 2004’te özelleştirilmesi planlandı, 2007’de ihaleye çıkarıldı. Liman, 1,28 milyar dolarlık teklif alsa da bu anlaşma o dönemki mahkemelerce engellendi ve satış durduruldu. Liman 2012’de tekrar ihaleye çıkarıldı ancak özelleştirilemedi. TCDD tarafından işletilen Alsancak Limanı, 13 Şubat 2017 tarihinde kiralama, devretme veya satma yetkisi ile Türkiye Varlık Fonu’na devredildi.