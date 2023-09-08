İzmir Uluslararası Kısa Film Festivali’ne yoğun katılım

BirGün EGE

Bu yıl 14-19 Kasım arasında gerçekleştirecek İzmir Uluslararası Kısa Film Festivali başvuruları sona erdi. 109 farklı ülkeden 3998 filmin Altın kedi ödülleri için festivale başvuruda bulundu.

Bu yıl İzmir Uluslararası Kısa Film Festivali kapsamında 3’üncüsü yapılacak olan İzmir Film Lab için başvuru süreci başladı. Kurmaca kategorisinde ulusal projeler ve İzmir projelerinin ayrı bölümlerde sunumlarının yapılacağı İzmir Film Lab bu yıl da yapılacak profesyonel eğitimler ile genç sinemacılara katkı sağlayacak. İzmir Film Lab bu yıl da yeşil film üretimi konusunda kısa filmcilere bilgiler sağlayacak. Son başvuru tarihi 17 Eylül. Bu yılki afişi ise Meksikalı sanatçı Olga Hernandez tasarlayacak. Hernandez, “Festivali yakından takip ediyorum ve iş birliği yapmayı hayal ediyorum, böylece hayallerin çalışıldığına ve gerçekleştiğine bir kez daha ikna oldum. Festivalin simgesi haline gelen kedi sembolünü yaratma fırsatı, festivalin görsel kimliğinin ve mirasının bir parçası olarak benim için bir onur olacaktır” dedi.