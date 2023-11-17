İzmir’de Altın Kedi için yarış başladı

İzmir Kısa Film Festivali’nde 5 farklı kategoride 38 kısa film yarışıyor. Filmler, Oscar Akademi Ödülleri’ne başvuru şansı yakalayacak. Sinemaseverleri bir araya getiren festival 19 Kasım’da sona erecek

BirGün EGE

Her yıl sinemaseverlerin heyecan ile beklediği İzmir Kısa Film Festivali, 14 Kasım’da izleyici ile buluştu. Kültür ve Turizm Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Sinema Genel Müdürlüğü, İzmir Ticaret Odası, Konak Belediyesi, Karşıyaka Belediyesi, Balçova Belediyesi, Narlıdere Belediyesi ve Buca Belediyesi katkıları ile gerçekleştirilen festival bu yıl da dopdolu programı ile sinemaseverleri bir araya getiriyor.

ALTIN KEDİ HEYECANI

5 farklı kategoride 38 kısa filmin yarışmalı bölümde gösterimde olduğu festivalde film ekiplerinin katılımı ile yapılacak olan gösterimler sonrası jüri kararını vererek Altın Kedi ödüllerine layık görülen filmleri belirleyecek. Animasyon ve kurmaca kategoride en iyi film ödülünü alan yapımlar Oscar Akademi Ödülleri’ne başvuru şansı yakalayacak.

Bu yıl 3. defa yapılan İzmir Film Lab bölümünde ulusal ve İzmir kategorilerinde finalist filmler 5 dakikalık sunumlar ile projelerini jüri karşısında sunuyor. Sürdürülebilir film üretimi, kısa film dağıtımı, kurgu, yönetmenlik, sinema sektöründe yeni teknolojiler ve görüntü teknikleri üzerine birçok eğitimin gerçekleştirileceği İzmir Film Lab 18 Kasım’a dek İzQ Girişimcilik Merkezi’nde gerçekleşecek.

İZMİR’İN HER YERİNDE

Fransız Kültür Merkezi, Karaca Sineması, İstinye ParkTeras Renk Sineması, Buca Belediyesi Tarık Akan Gençlik Merkezi ve online gösterimler ile festival coşkusu tüm İzmir’e yayılacak ve sinemaseverler birçok kısa filmi ilk kez İzmir Kısa Film Festivali’nde izleme şansını yakalıyor.

Film gösterimlerinin ardından yarışma için değerlendirilecek filmlerin festival jürisi belli oldu. Jüriye yönetmen Erdem Tepegöz başkanlık yapıyor. Ulusal kurmaca kategorisinde yer alan filmleri; oyuncu Bihter Dinçel, görüntü yönetmeni Gökhan Atılmış, sanat yönetmeni heykeltraş Cumhur Ata Türk ve sinema yazarı Ekrem Buğra Büte değerlendirecek.

Ayrıca, Varol Yaşaroğlu, Nil ipek ve Kerem Kaban kısa animasyon filmi seçecekler. Belgesel kategorisinde, Deniz Yüksel Abalıoğlu, Sezer Ağgez ve Sabire Soytok jüri olarak yer alıyor. Uluslararası kategoride; Nadja Koseva, Igor Toholj ve Prof. Dr. Alev Parsa filmleri değerlendirecek. İzmir Film Lab’da yer alan projeleri; Zeynep Koray, Zeynep Santıroğlu Sutherland ve Sait Aksoy seçerken; İzmirli projeleri ise Dilek Tunalı, Elçin Elgin ve Serdar Arslan değerlendirecekler.