İzmir’de altyapıda rekor

BirGün EGE

İzmir’de tamamlanan yağmur suyu ayrıştırma hattı imalatı 300 kilometreye ulaştı. İzmir’de 2019 yılına kadar yapılan toplam yağmur suyu hattının yüzde 50’si kadar uzunluğa sahip yatırım sadece 4,5 yılda tamamlandı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Tarihi bir misyon üstlenerek İzmir’in 50 yılını garanti altına alacak bir yatırım atağı başlattık. Yağmur suyu ile kanalizasyon hatlarını birbirinden ayırmaya başladık ve bugüne kadar tam 300 kilometre yağmur suyu hattı imal ettik” dedi.